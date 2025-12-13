शाहरुख खान की जीरो हुई थी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, अब डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- एक बड़े एक्टर के साथ..

शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा की फिल्म जीरो तो आपको याद ही होगी, जिसे लेकर मेकर्स के सपने तो थे लेकिन दर्शकों को यह फिल्म बिल्कुल भी रास नहीं आई और हाल कुछ ऐसा रहा कि बॉक्स ऑफिस पर गेम चेंजर बनने की बजाय यह फिल्म पूरी तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. यह दिसंबर 2018 में रिलीज हुई थी, जिस पर अब फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय ने रिएक्शन दिया और बताया कि क्यों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.

जलाटा प्लस के साथ बातचीत में तेरे इश्क में डायरेक्टर आनंद एल राय ने कुबूल किया कि उन्हें अपनी कहानी कहने के तरीके और एक सुपरस्टार के साथ काम करने की जरूरतों के बीच बैलेंस बनाने में काफी मुश्किल हुई. उन्होंने कहा, जीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि सुपरस्टार मेरे पास ढेर सारे प्यार के साथ आए. लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि उनकी इमेज फिल्म का हिस्सा होनी चाहिए. मैं एक एक्टर के साथ काम कर रहा था, एक बड़े एक्टर के साथ, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस इमेज का ध्यान रखना होगा."

डायरेक्टर ने बताया कि वह कैरेक्टर और स्टारडम को स्क्रीन पर दिखा नहीं पाए. उन्होंने कहा, “शायद मैं अपने किरदारों में उस स्टारडम को शामिल नहीं कर पाया. मैं तैर रहा था. मेरी दिशाएं वहां नहीं थीं.” शाहरुख खान के साथ काम करने के की खुशी को बयां करते हुए आनंद एल राय ने कहा, मैं जर्नी को एन्जॉय कर रहा था और मुझसे ज्यादा शाहरुख. यह बाद में डरावना बन गया क्योंकि हम में से किसी एक को रुकना था और कहा यहां एक स्टार है. उन्होंने कभी वह लाया नहीं और मैंने कभी समझा नहीं. तब शायद चीजें अलग होतीं.

गौरतलब है कि आनंद एल राय को तनु वेड्स मनू, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, अतरंगी रे और तेरे इश्क में के लिए जाना जाता है. वहीं जीरो की बात करें तो यह आईडिया 2012 में आया था, जिसका पहलै नाम कैटरीना मेरी जान था. लेकिन कुछ समय तक नाम में बदलाव किया गया, जिसके बाद जीरो को चुना गया.