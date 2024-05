चेन्नई के स्टार्ट-अप ने 5वीं कोशिश में रॉकेट लॉन्चिंग कर इतिहास रचा, पीएम मोदी ने की तारीफ

भारत के निजी अंतरिक्ष स्टार्ट-अप अग्निकुल कॉसमॉस (Agnikul Cosmos) ने आज अग्निबाण एसओआरटीईडी (सबऑर्बिटल टेक डेमोस्ट्रेटर), यानी SOrTeD (Suborbital Tech Demonstrator) नाम के अपने रॉकेट का परीक्षण किया. यह एक ऐसे इंजन द्वारा संचालित है जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) फिलहाल महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा है.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की है कि चेन्नई में स्थित स्टार्ट-अप ने सुबह 7.15 बजे रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एनडीटीवी से बातचीत में प्रक्षेपण "सफल" होने की पुष्टि की.

Congratulations @AgnikulCosmos for the successful launch of the Agnibaan SoRTed-01 mission from their launch pad. A major milestone, as the first-ever controlled flight of a semi-cryogenic liquid engine realized through additive manufacturing. @INSPACeIND

इसरो ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- "Agnibaan SoRTed-01 मिशन के लॉन्च पैड से सफल प्रक्षेपण के लिए AgnikulCosmos को बधाई. यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के जरिए पहली बार सेमी-क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन की नियंत्रित उड़ान संभव हुई." आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर और अग्निकुल के मेंटर सत्य आर चक्रवर्ती ने भी कहा कि श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण सफल रहा.

अग्निकुल ने सफल लॉन्चिंग के बाद एक बयान में कहा, "श्रीहरिकोटा में एसडीएससी-एसएचएआर (SDSC-SHAR) के भीतर हमारे अपने और भारत के पहले और एकमात्र निजी लॉन्चपैड से अग्निबाण एसओआरटीईडी (SOrTeD) के हमारे पहले उड़ान मिशन 01 के सफल समापन की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है. इस कंट्रोल्ड वर्टिकल चढ़ाई वाली उड़ान के सभी मिशन उद्देश्य पूरे हो गए और इसका प्रदर्शन सामान्य रहा. व्हीकल को पूरी तरह से इन-हाउस डिजाइन किया गया था और यह दुनिया के पहले सिंगल पीस 3डी प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित था. यह सेमी क्रायो इंजन के साथ भारत की पहली उड़ान भी थी."

बयान में कहा गया, "हम @INSPACeIND, इसरो, आईआईटी मद्रास और हमारी अविश्वसनीय रूप से प्रतिबद्ध टीम को धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें यह साबित करने में मदद की कि एक प्राइवेट प्लेयर भारत में मूल अंतरिक्ष तकनीक हार्डवेयर डिजाइन कर सकता है और उड़ा सकता है. मेड इन इंडिया, दुनिया के लिए."

