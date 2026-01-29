विज्ञापन
विशेष लिंक

LIVE: चंडीगढ़ में बीजेपी ने जीता मेयर चुनाव, कांग्रेस-AAP की लड़ाई से आसान हुई जीत

चंडीगढ़ में आज मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होंगे. चुनाव के लिए वोटिंग 11 बजे से शुरू होगी. पहली बार हाथ खड़ा करवाके वोटिंग होगी.

Read Time: 3 mins
Share
LIVE: चंडीगढ़ में बीजेपी ने जीता मेयर चुनाव, कांग्रेस-AAP की लड़ाई से आसान हुई जीत
बीजेपी के सौरव जोशी मेयर चुनाव जीत गए हैं.
  • चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला होगा
  • मेयर पद के लिए बीजेपी से सौरभ जोशी, आम आदमी पार्टी से योगेश ढींगरा और कांग्रेस से गुरप्रीत गाबी मैदान में हैं
  • चुनाव प्रक्रिया में हाथ उठाकर वोटिंग होगी और सबसे अधिक समर्थन पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चंडीगढ़:

चंडीगढ़ को नया मेयर मिल गया है. बीजेपी के सौरव जोशी ने आसानी से मेयर चुनाव जीत लिया है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग-अलग लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था. लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिला. बीजेपी के उम्मीदवार सौरव जोशी को चंडीगढ़ का मेयर चुन लिया गया है. सभी 18 बीजेपी पार्षदों ने उनके समर्थन में हाथ खड़ा किया था. अभी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव भी होना है.

बीजेपी बोली- चंडीगढ़ को मिला विकासशील नेतृत्व

चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के लिए 11 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी. इस बार पार्षदों के हाथ खड़े करवाकर वोटिंग हुई. ये पहली बार था जब हाथ खड़ा करवाके वोटिंग करवाई गई. चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के 18 पार्षद हैं. चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने X पर पोस्ट कर लिखा कि चंडीगढ़ को विकासशील नेतृत्व मिल गया है.

सीनियर डिप्टी मेयर का पद भी बीजेपी के पास

चंडीगढ़ नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर का पद भी बीजेपी के पास आ गया है. बीजेपी उम्मीदवार जसमनप्रीत सिंह ने ये चुनाव जीत लिया है. 

कौन-कौन थे उम्मीदवार?

  • मेयर पद: बीजेपी से सौरभ जोशी, आम आदमी पार्टी से योगेश ढींगरा और कांग्रेस से गुरप्रीत गाबी.
  • सीनियर डिप्टी मेयर पद: बीजेपी से जसमनप्रीत, आम आदमी पार्टी से मुनव्वर और कांग्रेस से सचिन गालव. डिप्टी मेयर के लिए रामचंद्र यादव निर्दलीय खड़े हैं.
  • डिप्टी मेयर: बीजेपी से सुमन, आम आदमी पार्टी से जसविंदर और कांग्रेस से निर्मला देवी उम्मीदवार हैं.

कैसे हो रहा चुनाव?

तीनों पदों के लिए हाथ खड़ा करके चुनाव होंगे. ये पहली बार है. इसके लिए पहले एक उम्मीदवार का नाम लिया जाएगा और कहा जाएगा कि जो पार्षद इसके पक्ष में हैं वो हाथ खड़ा करें. फिर गिनती की जाएगी. यही तरीका दूसरे और तीसरे उम्मीदवार के लिए अपनाया जाएगा. वोटिंग के दौरान अगर कोई कंफ्यूजन की स्थिति बनती है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पॉर्षद से पूछेंगे कि वो किसे वोट देना चाहते हैं. जिस उम्मीदवार के पक्ष में सबसे ज्यादा हाथ खड़े होंगे, उसे मेयर चुना जाएगा.

किसके पास कितना नंबर?

चंडीगढ़ नगर निगम में 35 पार्षद वोट करेंगे. साथ ही चंडीगढ़ के सांसद भी इसमें वोट डालते हैं. चंडीगढ़ के सांसद कांग्रेस के मनीष तिवारी हैं. चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के पास 18, आम आदमी पार्टी के पास 11 और कांग्रेस के पास 6 पार्षद हैं. कांग्रेस के मनीष तिवारी का भी वोट है, इसलिए उसके पास कुल 7 वोट हैं. नंबरों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी मजबूत है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग-अलग लड़ने से बीजेपी के तीनों पदों पर जीत लगभग तय है. अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी के जीतना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में 18-18 वोट हो जाते. इससे पहले 2024 में दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो बीजेपी को हरा दिया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chandigarh Mayor, Chandigarh Mayor Election, Chandigarh Mayor Poll News, Chandigarh Mayor News
Get App for Better Experience
Install Now