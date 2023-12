LIVE Update: विपक्ष का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित, महुआ मोइत्रा पर आज पेश होगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट

विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद भी इसे 12 बजे तक के लिए स्थगित दिया गया.

Lok Sabha adjourned till 12 noon minutes after the proceedings of the House began for the day, amid ruckus in the House.



Ethics Panel report on TMC MP Mahua Moitra is expected to be tabled in the House today. pic.twitter.com/Iv5wH7LL4A