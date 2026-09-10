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33 minutes ago

नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स समिट आयोजित होने जा रहा है, इसके लिए दुनियाभर के नेताओं का जुटना शुरू हो गया है. समिट की वजह से टी-3 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता बढ़ा दी गई है. वहीं तीन दिन तक दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों की एंट्री बैन रहेगी. बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को BSP से निकाल दिया है. आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने भी राजनीति से संन्यास ले लिया है. मुंबई के चेम्बूर में सिर कुचलकर 6 बिल्लियों की हत्या किए जाने के मामले में FIR दर्ज की गई है. दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में कॉन्ट्रैक्टर और PG ऑपरेटर को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. काशी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को होगी. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर में सपा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि अगर उनकी रिपब्लिकन पार्टी मिड-टर्म चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो हर अमेरिकी वयस्क को  5,000 डॉलर दिए जाएंगे.चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को BRICS समिट में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं.

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Sep 10, 2026 12:07 (IST)
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीलंका के नुवारा एलिया दौरे पर पहुंचे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी 3 दिन की श्रीलंका यात्रा के दौरान नुवारा एलिया पहुंचे. 
 

Sep 10, 2026 11:46 (IST)
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प्रयागराज में बस्तियों में घुसा गंगा-यमुना का पानी

 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा-यमुना नदी में पानी अभी भी घट-बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तटवर्ती इलाके की बस्तियों में पानी घुस गया है.
 

Sep 10, 2026 11:10 (IST)
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर विधान सौधा में पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया.

Sep 10, 2026 11:08 (IST)
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मुंबई में बिल्लियों की हत्या से हड़कंप

 मुंबई के चेंबूर में 20 मरी हुई बिल्लियां मिलने से हडडकंप मचा है. बिल्लियों की हत्या किसने की इसकी तलाश मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू कर दी है. 

Sep 10, 2026 10:58 (IST)
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डोनाल्ड ट्रंप का 5,000 डॉलर वाला चुनावी ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वादा किया कि अगर उनकी रिपब्लिकन पार्टी मिड-टर्म चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो फेडरल गवर्नमेंट हर अमेरिकी वयस्क को 5,000 डॉलर देगी.

Sep 10, 2026 10:57 (IST)
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मायावती के भतीजे आकाश आनंद की BSP से छुट्टी

मायावती के भतीजे आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं. उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद भी आकाश आनंद को पार्टी से दूर करने की घोषणा मायावती ने की है.
 

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