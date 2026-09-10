नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स समिट आयोजित होने जा रहा है, इसके लिए दुनियाभर के नेताओं का जुटना शुरू हो गया है. समिट की वजह से टी-3 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता बढ़ा दी गई है. वहीं तीन दिन तक दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों की एंट्री बैन रहेगी. बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को BSP से निकाल दिया है. आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने भी राजनीति से संन्यास ले लिया है. मुंबई के चेम्बूर में सिर कुचलकर 6 बिल्लियों की हत्या किए जाने के मामले में FIR दर्ज की गई है. दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में कॉन्ट्रैक्टर और PG ऑपरेटर को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. काशी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को होगी. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर में सपा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि अगर उनकी रिपब्लिकन पार्टी मिड-टर्म चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो हर अमेरिकी वयस्क को 5,000 डॉलर दिए जाएंगे.चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को BRICS समिट में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं.
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीलंका के नुवारा एलिया दौरे पर पहुंचे
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी 3 दिन की श्रीलंका यात्रा के दौरान नुवारा एलिया पहुंचे.
#WATCH श्रीलंका: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान नुवारा एलिया पहुंचे। pic.twitter.com/skcQ0JkdON— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 10, 2026
प्रयागराज में बस्तियों में घुसा गंगा-यमुना का पानी
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा-यमुना नदी में पानी अभी भी घट-बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तटवर्ती इलाके की बस्तियों में पानी घुस गया है.
#WATCH प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: गंगा-यमुना नदी में पानी अभी भी घट-बढ़ रहा है, जिससे कारण तटवर्ती इलाके की बस्तियों में पानी घुस गया है। pic.twitter.com/OJE3hI9XY5— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 10, 2026
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर विधान सौधा में पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया.
#WATCH बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर विधान सौधा में पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 10, 2026
उन्होंने कहा, "सभी को शुभकामनाएं, सभी को बधाई।" pic.twitter.com/u4Ue17s09h
मुंबई में बिल्लियों की हत्या से हड़कंप
मुंबई के चेंबूर में 20 मरी हुई बिल्लियां मिलने से हडडकंप मचा है. बिल्लियों की हत्या किसने की इसकी तलाश मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू कर दी है.
डोनाल्ड ट्रंप का 5,000 डॉलर वाला चुनावी ऐलान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वादा किया कि अगर उनकी रिपब्लिकन पार्टी मिड-टर्म चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो फेडरल गवर्नमेंट हर अमेरिकी वयस्क को 5,000 डॉलर देगी.
मायावती के भतीजे आकाश आनंद की BSP से छुट्टी
मायावती के भतीजे आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं. उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद भी आकाश आनंद को पार्टी से दूर करने की घोषणा मायावती ने की है.