नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स समिट आयोजित होने जा रहा है, इसके लिए दुनियाभर के नेताओं का जुटना शुरू हो गया है. समिट की वजह से टी-3 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता बढ़ा दी गई है. वहीं तीन दिन तक दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों की एंट्री बैन रहेगी. बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को BSP से निकाल दिया है. आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने भी राजनीति से संन्यास ले लिया है. मुंबई के चेम्बूर में सिर कुचलकर 6 बिल्लियों की हत्या किए जाने के मामले में FIR दर्ज की गई है. दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में कॉन्ट्रैक्टर और PG ऑपरेटर को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. काशी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को होगी. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर में सपा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि अगर उनकी रिपब्लिकन पार्टी मिड-टर्म चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो हर अमेरिकी वयस्क को 5,000 डॉलर दिए जाएंगे.चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को BRICS समिट में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं.

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