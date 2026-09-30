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4 hours ago

दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बुधवार को INDIA ब्लॉक की बैठक हुई. इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल,  कांग्रेस सांसद केसी. वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और अन्य नेता मौजूद रहे. ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव भी बैठक में पहुंचे थे. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने के उपायों पर चर्चा हुई. बैठक में गठबंधन की कुल 23 पार्टी में से 21 शामिल हुई थीं. डीएमके, आप ने इससे दूरी बनाई. विवाद के बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि फॉर्म 6 के साथ अब Annexure-D नहीं देना होगा. राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर कुछ देर में सुनवाई होगी. पीएम मोदी आज शाम 6 बजे प्रगति बैठक करेंगे, जिसमें मंत्री-अधिकारी शामिल होंगे.

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Sep 30, 2026 14:24 (IST)
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करीब साढ़े 3 घंटे चली इंडिया गठबंधन की बैठक, क्या-क्या हुआ खरगे ने बताया

इंडिया गठबंधन में बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि करीब साढ़े 3 घंटे चर्चा चली. सभी ने हिस्सा लिया. बहुत से नेता लोग अपने विचार रखे, इसके अलावा. ऑनलाइन पेपर  उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ने अपनी बात रखी. मुझे खुशी है कि सभी ने मिलकर एक मत से और एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की बात की है. बहुत से सजेशन राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने भी दिए. साथ ही बैठक में मौजूद बाकी नेताओं ने भी दिए.

Sep 30, 2026 14:01 (IST)
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INDIA ब्लॉक की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

 INDIA ब्लॉक की बैठक पर NCP-SCP नेता जितेंद्र अहवाद ने कहा कि EVM को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है. निर्वाचक नामावली को लेकर बदला गया, जिस तरह से मतदाताओं के नाम काटे गए, इस पर बातचीत की गई. बंगाल और बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग ने सत्ताधारियों को जीत दिलाने का काम किया, उस पर चर्चा हुई.  मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि मानव निर्मित कोई भी मशीन में हेर-फेर की जा सकती है, हैक की जा सकती है. मानव निर्मित मशीनें किसी भी चुनाव प्रणाली में सबसे खतरनाक चीज है.

Sep 30, 2026 13:16 (IST)
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दिवाली पर पटाखों पर नहीं लगेगा पूर्ण प्रतिबंध-सुप्रीम कोर्ट

दिवाली से पहले पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा. अदालत धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य-पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर समाधान तलाशेगी.
 

Sep 30, 2026 13:10 (IST)
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INDI गठबंधन बिखर चुका है- केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि INDI गठबंधन बिखर चुका है और उसमें एकता नाम की कोई चीज नहीं है. ये भानु मति का कुनबा बिखरने का दृश्य पूरा देश देख चुका है. उनकी जो भी मांगे हैं रखें लेकिन जब ये चुनाव में पराजित होते हैं तब ये चुनाव आयोग और EVM को दोष देते हैं और जब जीत जाते हैं तो बीजेपी की लोकप्रियता घट गई, इस प्रकार की बातें करते हैं.जनता इसका जवाब देगी.

Sep 30, 2026 13:08 (IST)
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स्टूडेंट सेफ्टी के मुद्दे पर दिल्ली HC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में स्टूडेंट सेफ्टी के मुद्दे पर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने इस याचिका को मुख्य याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया है.14 अक्टूबर को सत्यनिकेतन से जुडी मुख्य याचिका के साथ इस याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.
 

Sep 30, 2026 12:30 (IST)
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दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान की इमरजेंसी लैडिंग

दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान में संदिग्ध गतिविधि की खबर सामने आने के बाद उसे सऊदी अरब की तरफ डायवर्ट कर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान में180 यात्री सवार थे, जिनमें 100 इजरायली यात्री सवार थे

Sep 30, 2026 12:23 (IST)
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इंडिया गठबंधन की बैठक की इनसाइड तस्वीरें

 

Sep 30, 2026 12:19 (IST)
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इंडिया गठबंधन की बैठक की तस्वीरें देखें

 

Sep 30, 2026 12:14 (IST)
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उमर खालिद और शरजील इमाम की जनामत याचिका तीसरी बार भी खारिज

उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनकी जमानत तीसरी बार भी नामंजूर हो गई है. हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले से जुडी बड़ी साजिश के आरोप में गिरफ्तार आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

Sep 30, 2026 11:55 (IST)
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FSSAI ने वन सीज हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस किया सस्पेंड

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की वजह से M/s सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है.

Sep 30, 2026 11:51 (IST)
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INDIA गठबंधन की बैठक में ये दल शामिल-जयराम रमेश

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि INDIA गठबंधन की बैठक अभी-अभी शुरू हुई है. इसमें  INC, SP, AITC, NCP(SP), SS (UBT), RJD, CPM, CPI, JKNC, JKPDP, JMM, CPI-ML, IUML, KC(M), MDMK, VCK, RSP, KC(J) और AIFB शामिल हैं.

Sep 30, 2026 11:50 (IST)
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नेपाल में हुईं भारी बारिश से बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में

नेपाल में हुईं भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं. बगहा, बेतिया, चम्पारण, गोपालगंज बाढ़ की चपेट में हैं. गंडक नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रहीं हैं. आज लगभग 1.5 लाख क्यूसेक लीटर पाने गंडक बैराज से छोड़ा गया हैं. बेतिया और बगहा में चंपारण तटबंध कई जगहों पर टूट चुका हैं. इस पूरे इलाके के लोग अपने घरों को छोड़ कर बांध पर रह रहे हैं. जानवर और मवेशी इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं.
 

Sep 30, 2026 11:47 (IST)
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सुप्रिया सुले INDIA ब्लॉक की बैठक में पहुंचीं

NCP-SP सांसद सुप्रिया सुले INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पहुंच चुकी हैं.
 

Sep 30, 2026 11:45 (IST)
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ममता और अभिषेक भी INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल


पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी भी INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल हैं.
 

Sep 30, 2026 11:44 (IST)
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INDIA ब्लॉक की बैठक में पहुंचे उमर अब्दुल्ला

 जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पहुंचे हैं.
 

Sep 30, 2026 11:42 (IST)
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राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान का निशाना

इंडिया ब्लॉक की बैठक पर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार नहीं, इसलिए सहयोगी बैठक में नहीं आ रहे हैं. राहुल गांधी खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कह रहे हैं कि मुझे नेता मानो, मुझ पर विश्वास करो.
 

Sep 30, 2026 11:40 (IST)
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इंडिया ब्लॉक की बैठक पर शिवराज का निशाना

इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के नेता राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं हैं. जिसे कांग्रेसी नेता नहीं मान रहे, उसे देश नेता कैसे मानेगा.
 

Sep 30, 2026 11:38 (IST)
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इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू, तेजस्वी और ममता भी मौजूद

दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है. बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत अन्य नेता भी मौजूद हैं.

Sep 30, 2026 11:34 (IST)
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राज्यसभा चुनाव के लिए सपा से धनराज परिमल ने किया नामांकन दाखिल

उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के निदेशक धनराज परिमल नथवानी ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.

Sep 30, 2026 11:31 (IST)
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विपक्ष पर हमला करने वाले पोस्टरों पर नाना पटोले का जवाब

महाराष्ट्र  कांग्रेस नेता नाना पटोले ने ECI विवाद के बीच INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले दिल्ली में विपक्ष पर हमला करने वाले पोस्टरों पर कहा कि अंग्रेज जब हमारे देश में सत्ता में थे, तब उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के दौरान भी वे लोग कांग्रेस के खिलाफ इसी तरह के पोस्टरों का इस्तेमाल करती थी. ऐसे पोस्टरों का कोई असर नहीं होगा.
 

Sep 30, 2026 11:32 (IST)
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इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए पहुंचे राहुल, सोनिया

इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, कांग्रेस सांसद केसी. वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और अन्य नेता वहां पहुंच चुके हैं.

 

Sep 30, 2026 11:27 (IST)
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कुछ ही देर में INDIA ब्लॉक की बैठक

दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कुछ ही देर में INDIA ब्लॉक की बैठक शुरू होने वाली है. इस बैठक में 23 में से 21 दल शामिल हो रहे हैं.

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