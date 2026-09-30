दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बुधवार को INDIA ब्लॉक की बैठक हुई. इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, कांग्रेस सांसद केसी. वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और अन्य नेता मौजूद रहे. ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव भी बैठक में पहुंचे थे. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने के उपायों पर चर्चा हुई. बैठक में गठबंधन की कुल 23 पार्टी में से 21 शामिल हुई थीं. डीएमके, आप ने इससे दूरी बनाई. विवाद के बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि फॉर्म 6 के साथ अब Annexure-D नहीं देना होगा. राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर कुछ देर में सुनवाई होगी. पीएम मोदी आज शाम 6 बजे प्रगति बैठक करेंगे, जिसमें मंत्री-अधिकारी शामिल होंगे.

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