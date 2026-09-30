दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बुधवार को INDIA ब्लॉक की बैठक हुई. इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, कांग्रेस सांसद केसी. वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और अन्य नेता मौजूद रहे. ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव भी बैठक में पहुंचे थे. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने के उपायों पर चर्चा हुई. बैठक में गठबंधन की कुल 23 पार्टी में से 21 शामिल हुई थीं. डीएमके, आप ने इससे दूरी बनाई. विवाद के बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि फॉर्म 6 के साथ अब Annexure-D नहीं देना होगा. राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर कुछ देर में सुनवाई होगी. पीएम मोदी आज शाम 6 बजे प्रगति बैठक करेंगे, जिसमें मंत्री-अधिकारी शामिल होंगे.
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करीब साढ़े 3 घंटे चली इंडिया गठबंधन की बैठक, क्या-क्या हुआ खरगे ने बताया
इंडिया गठबंधन में बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि करीब साढ़े 3 घंटे चर्चा चली. सभी ने हिस्सा लिया. बहुत से नेता लोग अपने विचार रखे, इसके अलावा. ऑनलाइन पेपर उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ने अपनी बात रखी. मुझे खुशी है कि सभी ने मिलकर एक मत से और एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की बात की है. बहुत से सजेशन राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने भी दिए. साथ ही बैठक में मौजूद बाकी नेताओं ने भी दिए.
INDIA ब्लॉक की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
INDIA ब्लॉक की बैठक पर NCP-SCP नेता जितेंद्र अहवाद ने कहा कि EVM को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है. निर्वाचक नामावली को लेकर बदला गया, जिस तरह से मतदाताओं के नाम काटे गए, इस पर बातचीत की गई. बंगाल और बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग ने सत्ताधारियों को जीत दिलाने का काम किया, उस पर चर्चा हुई. मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि मानव निर्मित कोई भी मशीन में हेर-फेर की जा सकती है, हैक की जा सकती है. मानव निर्मित मशीनें किसी भी चुनाव प्रणाली में सबसे खतरनाक चीज है.
#WATCH | दिल्ली | INDIA ब्लॉक की बैठक पर NCP-SCP नेता जितेंद्र अहवाद ने कहा, "EVM को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है। निर्वाचक नामावली को लेकर बदला गया, जिस तरह से मतदाताओं के नाम काटे गए, इस पर बातचीत की गई... बंगाल और बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग ने सत्ताधारियों को जीत दिलाने… pic.twitter.com/KXxyI29XCP— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026
दिवाली पर पटाखों पर नहीं लगेगा पूर्ण प्रतिबंध-सुप्रीम कोर्ट
दिवाली से पहले पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा. अदालत धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य-पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर समाधान तलाशेगी.
INDI गठबंधन बिखर चुका है- केशव प्रसाद मौर्य
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि INDI गठबंधन बिखर चुका है और उसमें एकता नाम की कोई चीज नहीं है. ये भानु मति का कुनबा बिखरने का दृश्य पूरा देश देख चुका है. उनकी जो भी मांगे हैं रखें लेकिन जब ये चुनाव में पराजित होते हैं तब ये चुनाव आयोग और EVM को दोष देते हैं और जब जीत जाते हैं तो बीजेपी की लोकप्रियता घट गई, इस प्रकार की बातें करते हैं.जनता इसका जवाब देगी.
#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "INDI गठबंधन बिखर चुका है और उसमें एकता नाम की कोई चीज नहीं है। ये भानु मति का कुनबा बिखरने का दृश्य पूरा देश देख चुका है। उनकी जो भी मांगे हैं रखें लेकिन जब ये चुनाव में पराजित होते हैं तब ये चुनाव आयोग और EVM… pic.twitter.com/Od8ZJ4Ua6u— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026
स्टूडेंट सेफ्टी के मुद्दे पर दिल्ली HC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में स्टूडेंट सेफ्टी के मुद्दे पर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने इस याचिका को मुख्य याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया है.14 अक्टूबर को सत्यनिकेतन से जुडी मुख्य याचिका के साथ इस याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.
दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान की इमरजेंसी लैडिंग
दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान में संदिग्ध गतिविधि की खबर सामने आने के बाद उसे सऊदी अरब की तरफ डायवर्ट कर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान में180 यात्री सवार थे, जिनमें 100 इजरायली यात्री सवार थे
इंडिया गठबंधन की बैठक की इनसाइड तस्वीरें
इंडिया गठबंधन की बैठक की तस्वीरें देखें
उमर खालिद और शरजील इमाम की जनामत याचिका तीसरी बार भी खारिज
उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनकी जमानत तीसरी बार भी नामंजूर हो गई है. हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले से जुडी बड़ी साजिश के आरोप में गिरफ्तार आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
FSSAI ने वन सीज हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस किया सस्पेंड
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की वजह से M/s सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है.
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण M/s सेवन सीज़ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। pic.twitter.com/3GlQzQgzHQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026
INDIA गठबंधन की बैठक में ये दल शामिल-जयराम रमेश
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि INDIA गठबंधन की बैठक अभी-अभी शुरू हुई है. इसमें INC, SP, AITC, NCP(SP), SS (UBT), RJD, CPM, CPI, JKNC, JKPDP, JMM, CPI-ML, IUML, KC(M), MDMK, VCK, RSP, KC(J) और AIFB शामिल हैं.
नेपाल में हुईं भारी बारिश से बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में
नेपाल में हुईं भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं. बगहा, बेतिया, चम्पारण, गोपालगंज बाढ़ की चपेट में हैं. गंडक नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रहीं हैं. आज लगभग 1.5 लाख क्यूसेक लीटर पाने गंडक बैराज से छोड़ा गया हैं. बेतिया और बगहा में चंपारण तटबंध कई जगहों पर टूट चुका हैं. इस पूरे इलाके के लोग अपने घरों को छोड़ कर बांध पर रह रहे हैं. जानवर और मवेशी इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं.
सुप्रिया सुले INDIA ब्लॉक की बैठक में पहुंचीं
NCP-SP सांसद सुप्रिया सुले INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पहुंच चुकी हैं.
#WATCH | दिल्ली | NCP-SP सांसद सुप्रिया सुले INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया पहुंचीं। pic.twitter.com/fS6QSg0YHZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026
ममता और अभिषेक भी INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी भी INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल हैं.
#WATCH | दिल्ली | पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व TMC प्रमुख ममता बनर्जी और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी INDIA ब्लॉक की बैठक के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंचे। pic.twitter.com/YaRcV7dzi6— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026
INDIA ब्लॉक की बैठक में पहुंचे उमर अब्दुल्ला
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पहुंचे हैं.
#WATCH | दिल्ली | जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया पहुंचे। pic.twitter.com/gSOjyVPPHd— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026
राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान का निशाना
इंडिया ब्लॉक की बैठक पर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार नहीं, इसलिए सहयोगी बैठक में नहीं आ रहे हैं. राहुल गांधी खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कह रहे हैं कि मुझे नेता मानो, मुझ पर विश्वास करो.
इंडिया ब्लॉक की बैठक पर शिवराज का निशाना
इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के नेता राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं हैं. जिसे कांग्रेसी नेता नहीं मान रहे, उसे देश नेता कैसे मानेगा.
इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू, तेजस्वी और ममता भी मौजूद
दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है. बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत अन्य नेता भी मौजूद हैं.
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा से धनराज परिमल ने किया नामांकन दाखिल
उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के निदेशक धनराज परिमल नथवानी ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.
#WATCH | लखनऊ, उत्तर प्रदेश: राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के निदेशक धनराज परिमल नथवानी ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। pic.twitter.com/YsdenAR2Dl— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026
विपक्ष पर हमला करने वाले पोस्टरों पर नाना पटोले का जवाब
महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने ECI विवाद के बीच INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले दिल्ली में विपक्ष पर हमला करने वाले पोस्टरों पर कहा कि अंग्रेज जब हमारे देश में सत्ता में थे, तब उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के दौरान भी वे लोग कांग्रेस के खिलाफ इसी तरह के पोस्टरों का इस्तेमाल करती थी. ऐसे पोस्टरों का कोई असर नहीं होगा.
#WATCH | नागपुर, महाराष्ट्र | कांग्रेस नेता नाना पटोले ने ECI विवाद के बीच INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले दिल्ली में विपक्ष पर हमला करने वाले पोस्टरों पर कहा, "अंग्रेज जब हमारे देश में सत्ता में थे, तब उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के दौरान भी वे लोग कांग्रेस के खिलाफ इसी तरह के… pic.twitter.com/F3iX16o4mG— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026
इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए पहुंचे राहुल, सोनिया
इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, कांग्रेस सांसद केसी. वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और अन्य नेता वहां पहुंच चुके हैं.
#WATCH | दिल्ली | कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया पहुंचीं। pic.twitter.com/AAZpKbyirZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026