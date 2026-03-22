पुणे में आधी रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. पुणे के जांभूलवाड़ी पुल पर करीब 7 से 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. बताया जा रहा है कि एक वाहन का नियंत्रण अचानक बिगड़ने से यह हादसा हुआ, जिसकी चपेट में कई अन्य गाड़ियां भी आ गईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुल पर लगा डिवाइडर भी टूट गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई है. यह दुर्घटना जांभूलवाड़ी से पुणे की ओर जाने वाले रास्ते पर हुई. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई, लेकिन प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को हटाया और रात में ही यातायात को फिर से सामान्य कर दिया. फिलहाल, मामले की जांच जारी है.



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