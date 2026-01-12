जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आधिकारिक दौरे पर आज भारत पहुंचे. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका स्वागत किया. भारत और जर्मनी राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने और भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मर्ज के भारत पहुंचने और उनके स्वागत की फोटोज एक्स पर साझा की और उनका स्वागत किया है. साथ ही लिखा कि चांसलर मर्ज की यात्रा और बाद में उनकी पीएम मोदी से मुलाकात से भारत-जर्मनी के बीच की साझेदारी और मजबूत होगी.
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद पहुंचे
ईरान के विदेश मंत्री 15 जनवरी को आ सकते हैं भारत
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 15 जनवरी को भारत आ सकते हैं.
एयरपोर्ट से निकले विजय, थोड़ी देर में दिल्ली के लिए निकलेंगे
टीवीके अध्यक्ष और अभिनेता विजय नीलंकराई स्थित अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं. उन्हें आज सीबीआई के सामने पेश होना है.
#WATCH | Chennai: TVK president and actor Vijay leaves from his residence in Neelankarai for the airport.— ANI (@ANI) January 12, 2026
Actor & TVK president Vijay will appear before the Central Bureau of Investigation (CBI) in New Delhi today for probe into the Karur stampede. pic.twitter.com/J2ExUEmAH0