जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आधिकारिक दौरे पर आज भारत पहुंचे. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्‍यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका स्वागत किया. भारत और जर्मनी राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने और भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रणधीर जायसवाल ने मर्ज के भारत पहुंचने और उनके स्‍वागत की फोटोज एक्‍स पर साझा की और उनका स्‍वागत किया है. साथ ही लिखा कि चांसलर मर्ज की यात्रा और बाद में उनकी पीएम मोदी से मुलाकात से भारत-जर्मनी के बीच की साझेदारी और मजबूत होगी.

