पालकी में दुल्हन बनकर आईं रश्मिका मंदाना, वायरल हुई शादी की नई फोटो, लोगों को याद आए पुराने दिन, कहा- बेस्ट एंट्री

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है. 26 फरवरी को उदयपुर में हुई इस ड्रीम वेडिंग की तस्वीरें इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गईं. खास बात यह रही कि रश्मिका ने अपनी शादी में पारंपरिक अंदाज अपनाते हुए पालकी में एंट्री की, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. दुल्हन के इस शाही अंदाज ने लोगों को पुराने जमाने की याद दिला दी. फैंस इस एंट्री को 'बेस्ट वेडिंग एंट्री' बता रहे हैं और कपल की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

पालकी में एंट्री ने जीता दिल

रश्मिका मंदाना की एक खास तस्वीर सामने आई है जिसमें वह पालकी में बैठकर वेडिंग वेन्यू में एंट्री करती नजर आ रही हैं. यह पारंपरिक पालकी दक्षिण एशियाई शादियों का अहम हिस्सा मानी जाती है. दुल्हन की इस रॉयल एंट्री ने शादी को और भी खास बना दिया. सोशल मीडिया पर फैंस ने इस अंदाज को बेहद खूबसूरत और भावुक बताया.

डेकोरेशन में दिखा भारतीय संस्कृति का रंग

शादी का पूरा डेकोर भारतीय परंपरा और प्रकृति से प्रेरित था. इवेंट डिजाइन टीम ने मिट्टी के रंग, टेराकोटा एलिमेंट्स और फूलों की खूबसूरत सजावट का इस्तेमाल किया. मंडप को खास तौर पर डिजाइन किया गया था, जिसमें ‘VR' इनिशियल्स भी शामिल थे. आयोजकों के अनुसार, हर एक चीज को इस तरह तैयार किया गया कि वह भारतीय विरासत और पारंपरिक मूल्यों को दर्शाए.

शादी के फंक्शन और खास मेहमान

इस शाही शादी में कई प्री-वेडिंग फंक्शन भी हुए. संगीत सेरेमनी, हल्दी और मेहंदी की रस्में बड़े ही खास अंदाज में आयोजित की गईं. इसके अलावा गेस्ट्स के लिए जापानी डिनर, पूल वॉलीबॉल और ‘विरोश प्रीमियर लीग' जैसे इवेंट्स भी रखे गए. शादी में फिल्म इंडस्ट्री के कई करीबी दोस्त और सितारे शामिल हुए, जिन्होंने इस खास मौके को और भी यादगार बना दिया.

रश्मिका और विजय ने अपनी शादी की तस्वीरों के साथ भावुक पोस्ट भी शेयर किए, जिसमें दोनों ने अपने रिश्ते और प्यार के बारे में दिल छू लेने वाली बातें लिखीं. फैंस इस कपल को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं.