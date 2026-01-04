Tumm Se Tumm Tak Update: अनु राजनंदनी से मुलाकात के बेहद करीब, क्या उजागर होगा आर्य की जिंदगी का रहस्य?

प्रतीक शर्मा के LSD स्टूडियो का Zee TV शो 'तुमसे तुम तक' अपनी अनोखी कहानी से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. शो में दिलचस्प ड्रामा देखने को मिला है, जिसमें अनु यानी निहारिका चौकसे राजनांदिनी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती है, और उसे उसी नाम का एक आश्रम मिलता है. दूसरी ओर, आर्य यानी शरद केलकर चिंतित है क्योंकि अनु उसके अतीत की सच्चाई के करीब पहुंच रही है. आज का एपिसोड 177, जो 31 दिसंबर 2025 को प्रसारित हो रहा है, अनु के राजनांदिनी के बारे में जानने के लिए बेचैन होने से शुरू होता है. वह फरीदाबाद में आर्य के पुराने घर आती है, और आर्य को उसके आने के बारे में पता चलता है.

आर्य झेंडे को फोन करके पूछता है कि अनु फरीदाबाद में उनके घर पर क्या कर रही है. वह आगे अपनी चिंताएं जाहिर करता है. आर्य झेंडे से कहता है कि उसने उससे कहा था कि जब अनु कुछ ठान लेती है तो वह रुकती नहीं है और अब वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगी, लेकिन झेंडे आर्य से वादा करता है कि वह अनु को सच्चाई का पता नहीं लगने देगा, क्योंकि वह भी आर्य के रहस्यों को बचाने के लिए दृढ़ है. दूसरी ओर, अनु अंधेरे में एक फोटो पाती है और उसमें आर्य को एक लड़की के साथ देखती है, और सोचती है कि आर्य के बगल में वह महिला कौन है, जिससे उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है.

आगे क्या होगा?

'तुमसे तुम तक' प्रतीक शर्मा के LSD स्टूडियो का Zee TV शो है. यह शो दो ऐसे लोगों की प्रेम कहानी दिखाता है जिनकी जिंदगी उम्र और आर्थिक स्थिति के मामले में अलग है, जिससे यह देखना दिलचस्प हो जाता है कि कैसे उनकी दुनिया टकराती है और उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती है. इस शो में निहारिका चौकसे और शरद केलकर मुख्य भूमिकाओं में हैं.