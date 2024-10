महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की दूसरी सूची, 22 उम्मीदवारों का ऐलान

महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) के लिए भाजपा ने शनिवार को उम्‍मीदवारों की दूसरी सूची (BJP Candidates Second List) जारी कर दी है. इस सूची में 22 उम्‍मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है. भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की स्‍वीकृति के बाद इन नामों की घोषणा की गई है. भाजपा ने महाराष्‍ट्र चुनाव के लिए अपनी पहली सूची में 99 नामों का ऐलान किया था. इसके साथ ही पार्टी अब तक कुल 121 उम्‍मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है.

भाजपा की दूसरी सूची में ये नाम शामिल

भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से जारी इस दूसरी सूची में पार्टी ने नासिक मध्‍य से देवयानी सुहास फरांदे को उम्‍मीदवार बनाया है तो पार्टी ने धुले ग्रामीण सीट पर राम भदाणे पर विश्‍वास जताया है. पार्टी ने मलकापुर से चैनसुख मदनलाल संचेती, अकोट से प्रकाश गुणवंतराव भारसाकले, अकोला पश्चिम से विजय कमलकिशोर अग्रवाल, वाशिम से श्‍याम रामचरणजी खोडे, मेलघाट से केवलराम तुलसीराम काले को उम्‍मीदवार बनाया है.

इसके साथ ही भाजपा ने गढ़चिरौली से डॉ. मिलिंद रामजी नरोटे, राजुरा से देवराव विठोबा भोंगले, ब्रह्मपुरी से कृष्‍णलाल बाजीराव सहारे, वरोरा से करण संजय देवतले, विक्रमगढ़ से हरिशचंद्र सखाराम भोये और उल्‍हास नगर से कुमार उत्तमंद आयलानी को टिकट दिया गया है.

वहीं पार्टी ने पेन से रवींद्र दगडू पाटिल, खड़कवासला से भिमराव तापकीर, पुणे छावनी से सुनील ज्ञानदेव कांबले, कस्‍बा पेठ से हेमंत नारायण रासने, लातूर ग्रामीण से रमेश काशीराम कराड, सोलापुर शहर मध्‍य देवेंद्र राजेश कोठे, पंढरपुर समाधान महादेव आवताड़े, शिराला में सत्‍यजित शिवाजीराव देशमुख और जत से गोपीचंद कुंडलिक पडलकर को टिकट दिया है.

पहली सूची में कई बड़े नेताओं के नाम

भाजपा ने 20 अक्‍टूबर को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें उप मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित प्रमुख नेताओं के नाम शामिल थे. पार्टी ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से फडणवीस को चुनाव मैदान में उतारा तो प्रदेश अध्‍यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से टिकट दिया था. वहीं शेलार भाइयों में से आशीष शेलार को वांद्रे पश्चिम और विनोद शेलार को मलाड पश्चिम से टिकट दिया गया.

महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होने हैं. जबकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.