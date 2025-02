BJP ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तान से जोड़ा 'संबंध', पूछा ये शादी है या रणनीति

असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व सरमा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. सरमा ने गुरुवार को गोगोई और ब्रिटिश मूल की उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर कई सवाल उठाए थे. उन्होंने गौरव गोगोई की नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की मुलाकात और इस मुलाकात के बाद लोकसभा में पूछे गए सवालों पर संदेह जताया था. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं आरोपों को दोहराया. आलोक ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ है और चीन से उसका अघोषित समझौता है. बीजेपी के इन आरोपों पर गौरव गोगोई ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

अजय आलोक ने कहा कि गौरव गोगोई ने 2013 में एलिजाबेथ कोलबर्न से शादी की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया और वो सासंद बने. इसके अगले साल उन्होंने अपने स्टार्टअप, पॉलिसी फॉर यूथ के 40-50 लोगों के साथ नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में अब्दुल बासित से मुलाकात की, लेकिन गोगोई उस समय संसद की विदेशी मामलों की समिति के सदस्य तक नहीं थे. उन्होंने न तो इस यात्रा की जानकारी किसी को दी और न ही किसी से इसकी इजाजत ली. वह ऐसा समय था जब भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग पर भारत ने अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए जताया था.

अजय आलोक ने आरोप लगाया कि इसके बाद गौरव गोगोई के संगठन ने 'हिंदू' अखबार में एक लेख लिखा, इसमें सीमा सुरक्षा बल पर अवैध बांग्लादेशियों के साथ दुराचार करने का आरोप लगाया गया था. बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात के बाद गौरव गोगोई ने लोकसभा में जितने सवाल उठाए, वो भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थे. उन्होंने बताया कि गोगोई ने संसद में पूछा कि भारत की कोस्टलाइट मैरीटाइम सिक्योरिटी की स्थिति क्या है, भारत की कोस्टलाइन पर कितने रडार लगाए गए हैं और कितने लगाए जाने हैं. इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या इस बात का कोई प्रस्ताव है कि नेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी सभी स्टेकहोल्डर के साथ समन्वय बढ़ाएगी और तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं.

बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मिलने के बाद गौरव गोगोई ने ये सवाल क्यों उठाए और सरकार से मिली जानकारियां उन्होंने किसको दीं. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन से मिलने के बाद उन्होंने इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय को भी नहीं दी कि उनकी वहां क्या-क्या बात हुई है.

अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ असम के जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई.

बीजेपी प्रवक्ता ने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न की शादी के आठ साल बाद भी भारत की नागरिकता न लेने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने भी राजीव गांधी से शादी करने के 15 साल बाद तक भारत की नागरिकता नहीं ली थी.

उन्होंने जानना चाहा कि क्या गौरव गोगोई को इस बात की जानकारी थी कि उनकी पत्नी आईएसआई के साथ काम कर चुकी हैं. क्या उनको पता था कि उनकी पत्नी पाकिस्तान योजना आयोग के पूर्व सदस्य अली तौकीर शेख के साथ काम कर चुकी हैं. उन्होंने कहा कि यूएसएड, आईएसआई और कैथोलिक मिशन की सक्रियता भारत के पूर्वोत्तर के इलाके में धर्मांतरण और राजनीतिक मामलों में रही है. लेकिन ये लोग कभी बहुत सफल नहीं हो पाए हैं. ऐसे में क्या गौरव गोगोई की शादी क्या कोई रणनीतिक शादी थी.

बीजेपी प्रवक्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को गौरव गोगोई ने निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे.उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, ''बीजेपी मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए अपना चरम कदम उठा चुकी है. उनके आरोप दुर्भावनापूर्ण और निराधार हैं. मैं उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा.''

The BJP has gone to extreme steps to defame me and my family. Their allegations are malicious and baseless. I will be taking the appropriate legal action.