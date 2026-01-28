गुजरात के बीजेपी पार्षद संजय जमनादास मनवर ने प्रदेश में जारी मतदाता संशोधन कार्यक्रम (SIR) के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. बीजेपी पार्षद ने एक ऐसे शख्‍स का नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग कर दी, जिसे सिर्फ 48 घंटे पहले पद्म श्री पुरस्कार से सम्‍मानित किया गया था. बीजेपी नेता ने हाजी रामकडू का नाम मतदाता सूची से हटवाने की मांग की है, जो लोक कलाकार हैं. हाजी रामकडू ने अब सरकार से इस मामले में दखल देने और आगे किसी अन्‍य शख्‍स के साथ ऐसा न हो इसकी व्‍यवस्‍था करने की अपील की है.

पद्म श्री पुरस्कार की घोषणा के ठीक 48 घंटे बाद खड़ा हुआ विवाद

बीजेपी पार्षद संजय मनवर ने हाजी रामकडू का नाम मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्म 7 दाखिल किया है, जिससे इलाके की राजनीति गरमा गई है. दरअसल, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित मीर हाजीभाई कसमभाई को लोग "हाजी रामकडू" के नाम से जानते हैं. नेताजी को इसी बात से आपत्ति है. मतदाता सूची में कलाकार का नाम 'हाजीभाई राठौड़' लिखा गया है. बीजेपी पार्षद ने कहा है कि इस नाम में बदलाव होना चाहिए. मीर हाजीभाई कसमभाई को कला के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार की घोषणा के ठीक 48 घंटे बाद यह विवाद सामने आया. इस समय गुजरात एसआईआर का काम चल रहा है. भाजपा पार्षद संजय जमनादास मनवर ने इस दौरान वार्ड संख्या 8 की मतदाता सूची से 'हाजीभाई राठौड़' का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भर दिया है.

पहचान का सवाल या 'गलत इरादा'?

पशु कल्याण के लिए 3,000 से अधिक चैरिटी कार्यक्रमों और 1,000 स्टेज शो में ढोलक बजाने वाले कलाकार मीर हाजीभाई कसमभाई को मतदासूची से नाम हटाए जाने पर गहरा धक्‍का लगा है. उन्‍होंने कहा, 'मतदाता सूची से मेरा नाम हटा दिया गया है, जबकि मुझे कुछ समय पहले ही पद्म पुरस्कार मिला है. मैं इससे बहुत आहत हूं. मैं वार्ड नंबर 8 में 60 वर्षों से अधिक समय से रह रहा हूं. राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने मेरे काम को सम्मानित किया है. मेरी पहचान में ऐसी क्या कमी है कि मेरे नाम पर आपत्ति उठाई जा रही है?' हाजी रामकडु ने सरकार से ऐसी घटनाओं को रोकने का आग्रह किया है.

बीजेपी नेता बोले- सिर्फ उपनाम पर आपत्ति

हालांकि, बीजेपी नेता का कहना है कि उनकी आपत्ति दिग्गज कलाकार पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं थी. हाजीभाई राष्ट्र का गौरव हैं. मेरी आपत्ति मतदाता सूची में दर्ज उपनाम 'राठौड़' के संबंध में थी, जबकि उनका आधिकारिक नाम मीर हाजीभाई कसमभाई है. भ्रम और दोहरी पहचान पत्रों के संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए, मैंने सुधार का अनुरोध किया था. हाजीभाई मेरे परिवार के समान हैं.