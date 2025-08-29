विज्ञापन
राहुल की रैली में PM मोदी के अपमान पर पटना में घमासान, BJP-कांग्रेस वर्कर्स में 'झंडों-डंडों' से युद्ध

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी पर अभद्र टिप्पणी पर घमासान, पटना में BJP कार्यकर्ताओं ने किया कांग्रेस ऑफिस पर जमकर हंगामा.

राहुल की रैली में PM मोदी के अपमान पर पटना में घमासान, BJP-कांग्रेस वर्कर्स में 'झंडों-डंडों' से युद्ध
प्रधानमंत्री नरेंद मोदी पर अभद्र टिप्पणी पर घमासान
  • पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर हंगामा किया.
  • बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी कि पीएम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
  • कांग्रेस कार्यकर्ता डॉ. आशुतोष ने कहा कि सरकार की संलिप्तता के कारण यह विवाद हुआ और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा.
पटना:

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर सड़कों पर खूब घमासान हो रहा है. पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस ऑफिस पर जमकर हंगामा किया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़ते हुए नजर आए. कई गाडि़यों को इस दौरान तोड़ दिया गया. ऐसे में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी ऑफिस से बाहर निकल आए और फिर आमने-सामने से खूद लाठी-डंडे चले. बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह पीएम मोदी का अपमान बर्दाश्‍त नहीं करेंगे. 

पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर गुस्‍साए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, 'मैं कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं. आपने मां का अपमान किया है, एक-एक बिहार बेटा आपको इसका जवाब देगा. आपने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक-एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा.. हम प्रदर्शन करने आए थे. शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंट और पत्थर चालए जा रहे हैं. भाजपा के कार्यकर्ता बंदूक और ईंट से नहीं डरते. हम मां के अपमान का बदला लेकर रहेंगे.'

वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता डॉ. आशुतोष ने कहा, 'इसका करारा जवाब दिया जाएगा. यह सब सरकार की संलिप्तता से हो रहा है. नीतीश कुमार जो काम करवा रहे हैं, वह पूरी तरह गलत है.'

PM मोदी का अपशब्‍द कहने वाला गिरफ्तार

बिहार में कांग्रेस और राजद की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे गए थे. इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक का है, जहां कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था. जानकारी के अनुसार, इस घटना के बाद सिमरी थाना में कांड संख्या 243/25 दर्ज की गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और गुरुवार देर रात सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव निवासी रफीक उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया.

BJP ने कहा- राहुल माफी मांगें
 

कांग्रेस और राजद की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए.

BJP Congress Workers CLashed, Controversial Remarks Against PM Modi, Rahul Gandhi Rally, Bihar Election
