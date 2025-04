'विस्तारवाद नहीं, विकासवाद में विश्वास', थाइलैंड में बोले PM मोदी, भूकंप पीड़ितों के लिए जताई संवेदना

BIMSTEC Summit: बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने थाईलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनवात्रा से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई. बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत आसियान एकता और आसियान केन्द्रीयता का पूर्ण समर्थन करता है. इंडो-पैसिफिक में, फ्री, ओपन, नियम-आधारित व्यवस्था का हम दोनों समर्थन करते हैं. हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं."

दोनों देशों स्वतंत्र, मुक्त व्यवस्था का समर्थन करते हैंः पीएम मोदी



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और थाईलैंड स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं. हम 'विस्तारवाद नहीं, विकासवाद' की नीति में विश्वास करते हैं. हमने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया.

भारत और थाईलैंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच सदियों पुराने संबंध हमारी गहरी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक डोर से बंधे हैं. पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान रामायण भित्ति चित्रों पर आधारिक डाक टिकट भी जारी किया गया है.

Had a very fruitful meeting with Prime Minister Paetongtarn Shinawatra in Bangkok a short while ago. Expressed gratitude to the people and Government of Thailand for the warm welcome and also expressed solidarity with the people of Thailand in the aftermath of the earthquake a… pic.twitter.com/JD9U1sONy2