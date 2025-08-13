बिहार कैबिनेट में बड़ा फैसला, JP सेनानियों का पेंशन दोगुना, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

Bihar Cabinet Decision: बिहार में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है. इस चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार कई ऐसी घोषनाएं कर रही हैं, जो चुनावी रणनीति के लिहाज के अहम माना जा रहा है. बुधवार को नीतीश कैबिनेट ने राज्य के जेपी सेनानियों का पेंशन दोगुना कर दिया. साथ ही कई शहरों में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट सर्वे के लिए बजट भी जारी कर दिया है. इसके अलावा गयाजी में स्थित हवाई अड्डे के विस्तार प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. साथ ही पटना के पुनपुन पिंडदान स्थल पर लक्ष्मण झूला बनाने का भी फैसला लिया गया है.

जेपी सेनानी कौन होते हैं, कितना मिलता है पेंशन

राज्य सरकार ने बुधवार को इन सभी घोषणाओं की जानकारी दी. मालूम हो कि बिहार में लोक नायक जेपी के नेतृत्व में दिनांक 18.3.74 से 21.3.77 तक की अवधि में हुए आंदोलन में मिसा/ DIR के अधीन एक महीने से छ महीने एवम छ महीने से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे लोगों को जेपी सेनानी माना जाता है. उन व्यक्तियों के को सरकार पेंशन देती है. अभी जेपी सेनानियों का पेंशन 7,500 और 15000 है. जिसे दोगुना करते हुए अब 15000 और 30000 कर दिया गया है.

कई शहरों में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के सर्वे के लिए बजट जारी

नीतीश कैबिनेट ने मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का निर्माण होगा. इसके लिए जल्द ols सर्वे शुरू होगा. जिसके लिए 2 करोड़ 90 लाख 91720 की स्वीकृति मिली है. गया जी हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जाएगा. 18.2442 एकड़ भूमि की जाएगी अर्जित. कैट वन लाइट का होगा निर्माण। कोर खराब मौसम और धुंध में विमान का हो सकेगा.

पटना के पुनपुन पिंडदान स्थल पर लक्ष्मण झूला सस्पेंशन पुल का निर्माण होगा. इसके लिए 82 करोड़ 90 लाख 48000 स्वीकृत किया गया है. साथ ही अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण की रफ्तार तेज होगी. मालूम हो कि इससे पहले भी नीतीश सरकार ने कई ऐसी लोकलुभावनी घोषणाएं की है, जो वोटबैंक के लिए अहम माना जा रहा है.

यह भी पढे़ं - बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के वो तीन मास्टरस्ट्रोक, जो चुपचाप कर सकते हैं बड़ा 'खेला'