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बंगाल चुनाव: नामांकन के दौरान TMC-भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, कई घायल

दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नारों को लेकर बहस शुरू हुई. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को अपशब्द कहे. स्थिति तेजी से बिगड़ी और देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई.

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बंगाल चुनाव: नामांकन के दौरान TMC-भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, कई घायल
बंगाल चुनाव: नामांकन के दौरान TMC-भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प

बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है. दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में सोमवार को नामांकन दाखिल करने को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई. उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे 117 पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई, इसमें महिला कार्यकर्ताओं समेत कई कार्यकर्ता घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए काकद्वीप उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय आए थे.

नारों को लेकर हुई थी बहस

नामांकन को लेकर सुबह से ही इलाके में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जमा थी. नेशनल हाईवे 117 के निकट का इलाका पार्टी के झंडों, बैनरों और नारों से भरा हुआ था. आरोप है कि इसी दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नारों को लेकर बहस शुरू हुई. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को अपशब्द कहे. स्थिति तेजी से बिगड़ी और देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. अगर दोनों दलों के कार्यकर्ता सड़क पर आमने-सामने आ जाते, तो स्थिति बेकाबू होने का खतरा था.

कई कार्यकर्ता हुई घायल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. प्रशासन के अनुसार, पर्याप्त पुलिस बल पहले से तैनात होने के कारण बड़ी अशांति टल गई. पुलिस ने तुरंत दोनों दलों को तितर-बितर कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया. बताया जा रहा है कि झड़प में TMC के कई कार्यकर्ता कथित तौर पर घायल हो गए. घायलों में कुछ महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद इलाके में तनाव बना रहा, लेकिन पुलिस की कड़ी निगरानी में धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगी.

टीएमसी ने भाजपा पर लगाया उकसावे का आरोप 

बाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए, ताकि आगे कोई अशांति न फैले. इस घटना को लेकर राजनीतिक दबाव भी शुरू हो गया है. तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर उकसाने वाले व्यवहार का आरोप लगाया है.

वहीं दूसरी ओर, भाजपा ने भी पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने ही पहले तनाव पैदा किया था. हालांकि, प्रशासन ने सूचित किया है कि पूरी घटना की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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