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अचानक राजधानी एक्सप्रेस के सामने आ गया हाथियों का झुंड, फिर एक वनकर्मी ने जो किया, उसकी हो रही चर्चा

होजाई में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हजारों लोगों की सांसें थाम दीं. तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही राजधानी एक्सप्रेस और रेलवे ट्रैक पर मौजूद हाथियों का झुंड आमने-सामने आने ही वाला था. कुछ ही पल में बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन तभी एक वनकर्मी देवदूत बनकर सामने आया.

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  • असम के होजाई जिले में हाथियों के झुंड को रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान राजधानी एक्सप्रेस को सुरक्षित रोका गया.
  • वन कर्मी की सतर्कता से हाथियों और ट्रेन के बीच संभावित दुर्घटना टल गई और जानवर सुरक्षित निकल पाए.
  • असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने इस घटना को वन विभाग और रेलवे के संयुक्त प्रयासों की सफलता बताया.
हाथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

असम के होजाई में रेल की पटरियों पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही 'राजधानी एक्सप्रेस' और हाथियों के झुंड के बीच देवदूत बनकर खड़े हुए एक जांबाज वन कर्मी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत रहा है. इस जांबाज ने न सिर्फ बेजुबानों को मौत के मुंह से निकाला, बल्कि अपनी त्वरित सूझबूझ से एक भीषण ट्रेन हादसे को भी टाल दिया. होजाई में हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी सतर्क वन रक्षक ने राजधानी एक्सप्रेस को सुरक्षित रोक दिया.

रेल ट्रैक पार कर रहा था  हाथियों का झुंड

बुधवार सुबह असम के होजाई जिले के हवाइपुर में हाथियों के एक झुंड के रेलवे ट्रैक पार करने के कारण 'डाउन राजधानी एक्सप्रेस' को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, ताकि जानवर सुरक्षित निकल सकें. सूत्रों के अनुसार, ट्रेन को किलोमीटर 167/8 पर रोका गया, क्योंकि हाथियों का झुंड नागांव साउथ डिवीजन की लंका रेंज के तहत हवाइपुर में ट्रैक पार कर रहा था.

असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में बताया है. उन्होंने इसे एक 'अनपेक्षित ठहराव कहा, जिससे "प्यारे विशालकाय जीवों" को सुरक्षित रूप से पार करने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि असम वन विभाग के कर्मचारियों, लोको पायलट और लुमडिंग रेलवे कंट्रोल रूम की सतर्कता के कारण हाथियों का झुंड सुरक्षित निकल सका, जिसके बाद ट्रेन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की.

यह घटना असम में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव को रोकने और रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए वन कर्मियों और रेलवे अधिकारियों की लगातार कोशिशों को दिखाती है. वहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि कोई भी राज्य हाथियों के पारंपरिक मार्गों को बंद नहीं कर सकता और न ही वहां किसी तरह की बाधा खड़ी कर सकता है. अदालत ने कहा कि फसल या संपत्ति को होने वाले नुकसान को वन्यजीवों की आवाजाही रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता. अदालत ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देशभर में हाथियों के गलियारों में मौजूद अवरोधों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया. साथ ही, आग के गोले और जलती मशालों जैसे उपायों पर भी रोक लगा दी.

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