असम कैबिनेट का आज होगा विस्तार, चार विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली कैबिनेट में आज चार नए चेहरे शामिल होने वाले हैं. वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रशांत फुकन, रूपेश गोआला, कौशिक राय और कृष्णेंदु पॉल को बीजेपी कैबिनेट में आज जगह दी जाएगी. ये चारों नेता आज 12 बजे शपथ लेने वाले हैं. प्रशांत फूकन डिब्रूगढ़ से विधायक हैं. 70 वर्षीय फूकन बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और 2006 से लगातार चार बार डिब्रूगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. कृष्णेंदु पॉल पथरकंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. इन्होंने पथरकंडी विधानसभा सीट से दो बार चुनाव जीता है.

कौशिक राय लखीपुर से विधायक हैं जबकि रूपेश गोआला तिनसुकिया जिले के डूमडूमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं. राय और गोआला दोनों 2021 के विधानसभा चुनावों में विधायक चुने गए थे. बता दें कि संजय किशन ने हाल ही में चाय जनजाति कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद प्रमुख चाय जनजाति नेता रूपेश गोआला को चाय जनजाति कल्याण मंत्री बनाया जा सकता है.

Happy to share that the following colleagues will be sworn in as ministers in our cabinet on 7th December at 12 PM:

1.Shri Prasanta Phookan, MLA

2.Shri Kaushik Rai, MLA

3.Shri Krishnendu Paul, MLA

4.Shri Rupesh Goala, MLA



My best wishes to each of them!