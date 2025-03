बोलो थप्पड़ खाओगे... पति-बेटे को पीटने वाले पुलिस अफसरों को कर्नल की पत्नी ने दिखाया रौद्र रूप

पंजाब के पटियाला में सेना के कर्नल और उनके बेटे से मारपीट का मामला अब और तूल पकड़ता दिख रहा है. इस मामले में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ की पत्नी जसविंदर कौर बाथ ने पुलिस अधिकारियों की क्लास लगा दी है. उन्होंने इस घटना को लेकर कहा है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है. उनके पति और बेटे की बेरहमी से पिटाई के बाद भी पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया था. यही वजह थी कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई. साथ ही पुलिस ने इस मामले को कमरजोर करने की हर संभव कोशिश भी की. उन्होंने कहा कि मैं तो उन अफसरों को साफ तौर पर कह देना चाहती हूं कि जैसी उनकी हरकत हैं, उसे लेकर वो थप्पड़ खाएंगे.

कर्नल की पत्नी जसविंदर कौर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

#WATCH | Chandigarh | Jaswinder Kaur Bath, wife of Colonel Pushpinder Singh Bath, who was allegedly assaulted by Punjab Police personnel in Patiala, says, "We went to meet DGP Gaurav Yadav, but he was busy. We waited for one and a half hours, but then he left without meeting us.… pic.twitter.com/nBH8oefR7n