जम्मू-कश्मीर में एक और मुठभेड़, 'पाकिस्तानी घुसपैठिया' ढेर; एक सैनिक शहीद

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर आज आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक सैनिक शहीद हो गया और एक अन्य घायल हो गया. सेना ने एक बयान में कहा कि मुठभेड़ में एक "पाकिस्तानी घुसपैठिया" भी मारा गया.

"मछल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर खराब मौसम का फायदा उठाते हुए, दो से तीन सशस्त्र पाकिस्तानी घुसपैठियों के एक समूह ने नियंत्रण रेखा पार की और एक बोर्डर पर स्थित सेना चौकी पर नजदीक से गोलीबारी की. चौकस सैनिकों ने घुसपैठियों का जवाब बहुत ही सख्ती से दिया. इस गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक घायल हो गया. वहीं एक सशस्त्र पाकिस्तानी घुसपैठिया भी मारा गया.

यह हमला कारगिल विजय दिवस के एक दिन बाद हुआ है, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि भारतीय सेना हर आतंकी चुनौती को हरा देगी.

"Their valour lives on, inspiring countless souls, even as they rest in eternal peace."



