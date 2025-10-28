प्रशांत किशोर को मैं नहीं पहचानता..जनसुराज नेता को अनंत सिंह ने बता दिया 'जीरो'

जेडीयू से मोकामा के प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं. इसी मेल मिलाप के बीच एनडीटीवी ने भी उनसे कुछ सवाल किए जिनके जवाब उन्होंने बेबाकी से दिए. उनसे जब पूछा गया कि आप प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं पहचानता. हम न पेपर देखते हैं, न मोबाइल और टीवी. हम काम करते हैं या ये सब करते हैं, बात नहीं, विचार नहीं, देखा नहीं. हम नहीं जानते. जब उनसे कहा गया कि इसका मतलब प्रशांत किशोर को इस चुनाव में जीरो मान रहे हैं, उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं. इस सवाल पर अनंत बोले- हम क्यों जीरो मानेंगे, जनता ही जीरो या हीरो बनाती है.

काले चश्मे वाला अंदाज

अपने काले चश्मे वाले पुराने अंदाज में दिख रहे अनंत ने बलौस अंदाज में कहा कि वो प्रशांत किशोर को तो पहचानते ही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वो तो बातों-बातों में प्रशांत किशोर को जीरो बता दिया है. उन्होंने कहा कि हम न मोबाइल और न टीवी देखते हैं. उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे.

अनंत ने कह दी दिल की बात

अनंत ने साथ ही इस इंटरव्यू में कुछ अपने दिल की भी बात कही. उनसे जब पूछा गया कि उनकी भूमिका क्या होगी? इसपर उन्होंने कहा कि आप शायद मंत्री की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले तो मंत्री बनने की जरूरत नहीं लेकिन अगर पार्टी ने मंत्री बनाया तो हम काम लायक मंत्री बनेंगे. जिसमें जनता की सेवा कर पाएं. उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्रालय दें लेकिन ढंग का दें ताकि काम कर सकें.

मोकामा में कड़ी टक्कर

गौरतलब है कि प्रशांत किशोर का जनसुराज पार्टी बिहार में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है. मोकामा से ही जनसुराज ने पीयूष प्रियदर्शी चुनावी मुकाबले में हैं. जबकि आरजेडी ने यहां से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी उम्मीदवार हैं. लेकिन छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने कहा कि यहां जनता मालिक है और वही फैसला करेगी.