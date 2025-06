प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग देखकर दंग रह जाएंगे आप, ASI ने जारी की 1000 साल पुराने हाइड्रोलिक बांध की तस्वीर

कभी आपने सोचा है कि दिल्ली का ऐतिहासिक सूरज कुंड हो या बडखल झील, यहां पानी कैसे आता था? और दिल्ली वालों के लिए पानी का हजार साल पहले क्या स्रोत रहा होगा? हालांकि इस सवाज का जवाब है, दिल्ली हरियाणा बार्डर पर अरावली पहाड़ियों के बीच एक हजार साल पहले बनाया गया अनंग बांध. एक हजार साल पुराना एक ऐसा बांध जो बिना किसी मशीनरी या फाटक के बारिश के पानी को रोकता था. गुरुत्वाकर्षण तकनीक से बने इस बांध को दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर ने 1100 साल पहले बनवाया था. दिल्ली हरियाणा बार्डर के अनंगपुर गांव में ये देश के सबसे पुराने बांधों में से एक है.

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक, सूरजकुंड के दक्षिण-पश्चिम में बने अनंगताल का श्रेय तोमर वंश के अनंगपाल को दिया जाता है, जो 11वीं शताब्दी के शासक रहे थे. यह बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग तकनीक की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है.

