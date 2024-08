आजादी के जश्न से पहले जम्मू से आई दिल तोड़ने वाली खबर, आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी शहीद

जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के अस्सार इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए. यह मुठभेड़ देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह से एक दिन पहले हुई है.

सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ करने के बाद एक अमेरिकी निर्मित एम4 राइफल, गोला-बारूद और रसद सामग्री भी बरामद की है. सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा बलों को 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और उन्होंने कल शाम एक ऑपरेशन शुरू किया था.

Op Assar: Update



Search for the terrorists continues amidst heavy firefight.



One officer has been injured while leading the search party. War like stores have been recovered as operations continue.