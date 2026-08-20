विज्ञापन
विशेष लिंक

'कांग्रेस ने वंदे मातरम के दो टुकड़े किए'... अमित शाह बोले- 1937 में एक फैसले से बना पाकिस्तान

गृह मंत्री ने कहा कि वह पूरे देश को याद कराना चाहते हैं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपिसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े करके देश के विभाजन की नींव डाली थी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
'कांग्रेस ने वंदे मातरम के दो टुकड़े किए'... अमित शाह बोले- 1937 में एक फैसले से बना पाकिस्तान
वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले को लेकर अमित शाह का निशाना.

वंदे मातरम पर लिए गए फैसले के लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्यसमिति में बहुत ही आश्चर्यजनक फैसला लिया गया. कांग्रेस का महान वंदेमातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला तुष्टिकरण की राजनीति है. गृह मंत्री ने कहा कि वह पूरे देश को याद कराना चाहते हैं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े करके देश के विभाजन की नींव डाली थी. वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली, वहीं से देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ.

'कांग्रेस के फैसले को पीएम मोदी ने सुधारा'

अमित शाह मने कांग्रेस कार्यसमिति में लिए गए फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी. उनके 1937 में लिए गए फैसले को पीएम मोदी ने आजादी के 80 साल बाद सुधारा है. देश की जनता अब विरोध नहीं सहेगी.

कांग्रेस के कार्यक्रमों में  पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा

बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को फैसला लिया था कि पार्टी के सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती दो पैरा ही गाए जाएंगे, जबकि इस गीत में कुल 6 पैरा हैं. पहले भी वंदे मातरम गीत को लेकर विवाद देखने को मिल चुका है. 15 अगस्त पर पार्टी मुख्यालय में सोनिया और राहुल ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरा वंदे मातरम गाने से रोकने की कोशिश की थी. एक कांग्रेस नेता ने खुद ये आरोप लगाया था. हालांकि बाद में पार्टी की तरफ से सफाई आई कि ऐसा कुछ भी नहीं था.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vande Mataram, Congress Vande Mataram Controversy, Amit Shah On Congress Party, Vandemataram Circular
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com