ट्रेड डील में कृषि‑डेयरी सुरक्षित, बहस करनी है तो मंच चुन लें...राहुल गांधी को चुनौती देते हुए गृह मंत्री शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर है, जहां गांधीनगर में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की तुलना में 15 गुना अधिक अनाज किसानों से MSP पर खरीदा है. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस के समय किसानों का बजट जहां 26,000 करोड़ रुपये था, वहीं मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,09,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है.

ट्रेड डील पर राहुल गांधी को जवाब

राहुल गांधी के ‘विश्वासघात' वाले आरोपों पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील और यूरोपीय संघ के साथ FTA में डेयरी और कृषि क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है. उनके मुताबिक, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया.

बहस की खुली चुनौती

गृह मंत्री ने राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे बहस के लिए कोई भी मंच चुन सकते हैं. अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का एक युवा मोर्चा अध्यक्ष भी उन्हें जवाब देने के लिए काफी है.

कांग्रेस पर तंज – कर्जमाफी को बताया ‘झुंझुना'

कांग्रेस की कर्जमाफी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार हर साल 6,000 रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजकर उन्हें कर्ज लेने की नौबत से बचा रही है. शाह ने कर्जमाफी को ‘झुंझुना' बताते हुए कहा कि यह टिकाऊ समाधान नहीं है.