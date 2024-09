मोदी ने विदेश में मजबूत की भारत की स्थिति : PM के US दौरे से लौटने पर CM चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कई प्रमुख नेताओं ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा को ‘सफल' करार दिया और कहा कि वह निर्विवाद रूप से विश्व के एक कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं. प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा के बाद सोमवार को स्वदेश लौट आए. अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने ‘क्वाड' के सदस्य देशों के शासन प्रमुखों की बैठक और भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में भाग लिया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘भविष्य के शिखर सम्मेलन' को संबोधित किया.

मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी कीं. उन्होंने रविवार को ‘क्वाड' शिखर सम्मेलन के इतर अपने जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और आपसी लाभ एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ‘शांति, स्थिरता और समृद्धि' के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे राजनेता के नेतृत्व में उन्हें काम करने का अवसर मिला है.

I welcome Hon'ble PM Shri. @narendramodi Ji as he returns to the country after his successful visit to the United States. We are lucky to be working under the leadership of such a statesman. He has strengthened India's position in the comity of nations and has unarguably emerged…