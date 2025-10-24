विज्ञापन
विशेष लिंक

पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में काली मूर्ति के अपमान पर बवाल, शुभेंदु अधिकारी ने की एनआईए जांच की मांग

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'बांग्लादेश की तर्ज पर काकद्वीप में मां काली की मूर्ति को खंडित किया गया है. अगर एनआईए जांच करे, तो यह साबित हो जाएगा कि विधर्मियों, जिहादियों और बांग्लादेशी मुसलमानों ने ऐसा किया है.'

Read Time: 2 mins
Share
पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में काली मूर्ति के अपमान पर बवाल, शुभेंदु अधिकारी ने की एनआईए जांच की मांग
फाइल फोटो
  • पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने काकद्वीप में मां काली की मूर्ति के अपमान की NIA जांच की मांग की
  • उन्होंने आरोप लगाया कि विधर्मी, जिहादी और बांग्लादेशी मुसलमानों ने मूर्ति को खंडित किया है
  • पुलिस द्वारा अपमानित मूर्ति को जेल वैन में ले जाने का दृश्य शुभेंदु के अनुसार आजादी के बाद कभी नहीं देखा गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
काकद्वीप:

पश्चिम बंगाल के राज्य विपक्षी नेता शुभेंदू अधिकारी ने कदद्वीप में देवी काली की मूर्ति के अपमान की एनआईए जांच की मांग की है. उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश की तर्ज पर काकद्वीप में मां काली की मूर्ति को खंडित किया गया है. अगर एनआईए जांच करे, तो यह साबित हो जाएगा कि विधर्मियों, जिहादियों और बांग्लादेशी मुसलमानों ने ऐसा किया है. मां काली का अपमान किया गया है. दूसरी बात, राज्य पुलिस जिस तरह से अपमानित मूर्ति को जेल वैन में ले गई, वह आजादी से पहले या बाद में कभी नहीं देखा गया. मैंने खाला ममता के कार्यकाल में देवी काली की मूर्ति को गिरफ्तार करके जेल वैन में ले जाने का यह दृश्य देखा.'

बता दें कि यह घटना दो दिन पुरानी है, जहां मां काली की मूर्ति को पुलिस वैन में रखकर ले जाने का मामला सामने आया था. यह घटना दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप इलाके की है. मां काली की खंडित मूर्ति मिलने के कारण लोगों के बीच गुस्सा है. ग्रामीणों ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था. इसे लेकर तृणमूल ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है.  उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस पर विकृत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है. 

शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर साधा निशाना 

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तब भी सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि यह बंगाल की संस्कृति पर हमला है. और प्रशासन हिंदुओं की आस्था के खिलाफ काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि काकद्वीप के लोगों ने पुलिस के अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kakdwip Kali Idol Vandalism, Shubhendu Adhikari NIA Probe Demand, Mamata Banerjee Government Controversy, Suvendu Adhikari
Get App for Better Experience
Install Now