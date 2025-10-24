पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में काली मूर्ति के अपमान पर बवाल, शुभेंदु अधिकारी ने की एनआईए जांच की मांग

पश्चिम बंगाल के राज्य विपक्षी नेता शुभेंदू अधिकारी ने कदद्वीप में देवी काली की मूर्ति के अपमान की एनआईए जांच की मांग की है. उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश की तर्ज पर काकद्वीप में मां काली की मूर्ति को खंडित किया गया है. अगर एनआईए जांच करे, तो यह साबित हो जाएगा कि विधर्मियों, जिहादियों और बांग्लादेशी मुसलमानों ने ऐसा किया है. मां काली का अपमान किया गया है. दूसरी बात, राज्य पुलिस जिस तरह से अपमानित मूर्ति को जेल वैन में ले गई, वह आजादी से पहले या बाद में कभी नहीं देखा गया. मैंने खाला ममता के कार्यकाल में देवी काली की मूर्ति को गिरफ्तार करके जेल वैन में ले जाने का यह दृश्य देखा.'

बता दें कि यह घटना दो दिन पुरानी है, जहां मां काली की मूर्ति को पुलिस वैन में रखकर ले जाने का मामला सामने आया था. यह घटना दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप इलाके की है. मां काली की खंडित मूर्ति मिलने के कारण लोगों के बीच गुस्सा है. ग्रामीणों ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था. इसे लेकर तृणमूल ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस पर विकृत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है.

शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर साधा निशाना

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तब भी सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि यह बंगाल की संस्कृति पर हमला है. और प्रशासन हिंदुओं की आस्था के खिलाफ काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि काकद्वीप के लोगों ने पुलिस के अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया है.