तंजानिया के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाएगा Adani Group : गौतम अदाणी

एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन और अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने शुक्रवार को अफ्रीकी देश तंजानिया (Tanjania) की राष्ट्रपति सुलुहु सामिया (Suluhu Samia) से मुलाकात की है. अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports) एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) की सब्सिडियरी कंपनी ने पूर्वी अफ्रीकी देश में तंजानिया के दार-अस-सलाम पोर्ट पर एक टर्मिनल के ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ 30 साल का कंसेशन एग्रीमेंट किया है.

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तंजानिया की राष्ट्रपति से मुलाकात की जानकारी दी है. अदाणी ने लिखा, "संयुक्त गणराज्य तंजानिया की करिश्माई राष्ट्रपति सुलुहु सामिया से मिलना सम्मान की बात थी. अफ्रीका के भविष्य के बारे में उनका नजरिया और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में शामिल तंजानिया के साथ लॉन्गटर्म पार्टनरशिप की संभावनाओं पर चर्चा करना दिलचस्प रहा. हम तंजानिया में पोर्टस, रिन्युएबल एनर्जी, एयरपोर्ट्स, ट्रांसमिशन, ड्रिस्ट्रिब्यूशन और रेल समेत दूसरे सेक्टर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करने के लिए उत्साहित हैं."

It was an honour to meet the charismatic President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency @SuluhuSamia. Fascinating to hear her deep insights about the future of Africa and discuss the possibilities for forging a long-term partnership with one of Africa's most… pic.twitter.com/mhUQ19clr6