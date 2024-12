अदाणी ग्रुप पर JP मॉर्गन की राय, कंपनियों की कैश लिक्विडिटी स्थिर

दिग्गज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जेपी मॉर्गन (JPMorgan) ने अदाणी ग्रुप को लेकर कहा है कि ग्रुप के कंपनियों की कैश लिक्विडिटी स्टेबल है. जेपी मॉर्गन का मानना है कि अदाणी ग्रुप की कंपनियों की लिक्विडिटी की जरूरतों को मैनेज किया जा सकता है.

अदाणी ग्रुप पर JP मॉर्गन की राय:

ADTIN 2026s के लिए OVERWEIGHT रेटिंग की

ADSEZ बॉन्ड्स के लिए OVERWEIGHT रेटिंग

ADANEM और अदाणी ग्रीन RG बॉन्ड्स के लिए NEUTRAL रेटिंग बरकरार

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)