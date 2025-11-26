देश में आज 76वें संविधान दिवस मनाया जा रहा है. यह दिन जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की याद दिलाता है. यह दिन डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों पर आधारित है. इसके अलावा कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच टकराव ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. साथ ही दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. नीचे पढ़ें आज के प्रमुख अपडेट्स...
26/11 हमले की 17वीं बरसी आज
देश मना रहा 76वां संविधान दिवस
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. 2015 से यह दिन आधिकारिक रूप से 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है. संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिनों में विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया.