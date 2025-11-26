आज

26

नवंबर

को

देश

2008

के

उन

काले

दिनों

की

17वीं

बरसी

मना

रहा

है,

जब

पाकिस्तान

स्थित

लश्कर-ए-तैयबा

के

10

आतंकियों

ने

मुंबई

को

निशाना

बनाया.

चार

दिनों

तक

चले

इस

खौफनाक

हमले

में

166

निर्दोष

लोग

शहीद

हुए,

जिनमें

20

विदेशी

नागरिक

भी

शामिल

थे.

छत्रपति

शिवाजी

टर्मिनल

(CST),

ताज

होटल,

ओबरॉय-ट्राइडेंट

होटल,

नरीमन

हाउस

और

लोबा

जैसे

इलाकों

में

अंधाधुंध

गोलीबारी

और

बम

विस्फोटों

ने

पूरे

देश

को

झकझोर

दिया.

आज

गेटवे

ऑफ

इंडिया

पर

श्रद्धांजलि

सभा

हो

रही

है,

जहां

राष्ट्रीय

सुरक्षा

गार्ड

(NSG)

'नेवर

एवर'

थीम

के

तहत

शहीदों

को

याद

कर

रहा

है.