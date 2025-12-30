बायोकॉन के 26 साल के कर्मचारी की संदिग्ध मौत, कैंपस में शव मिलने से मची सनसनी

निजी कंपनी बायोकॉन के 26 साल के एक कर्मचारी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. बैंगलुरु में कंपनी के कैंपस में ही कर्मचारी का शव बरामद किया गया है. घटना के बाद कर्मचारियों में सनसनी मच गई. वहीं मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि युवक की पहचान अनंत कुमार के रूप में हुई है. जो कर्नाटक के बागलकोट जिले के बनशंकरी का रहने वाला है. उसके पिता का नाम श्रीनाथ है. बताया जा रहा है कि शव कैंपस में ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज-II में कंपनी के परिसर में मिला.

इस घटना के बाद पुलिस हर तरह से जांच में जुटी है. हालांकि अब तक युवक के मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और उसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के कावेरी अस्पताल में ले जाया गया.

फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था अनंत

पुलिस की मुताबिक, घटना मंगलवार (30 दिसंबर) दोपहर की है. पुलिस ने बताया कि अनंत कुमार कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था. पुलिस को शव के पास से किसी तरह का सुसाइड नोट भी नहीं मिला है. अब पुलिस अनंत कुमार के बारे में जानकारी हासिल कर रही है और उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है.

पुलिस के अनुसार, पहली नजर में ऐसा लगता है कि अनंत ऑफिस बिल्डिंग के चौथी मंजिल से पैरापेट दीवार से कूद गया या फिर गिर गया. हालांकि पुलिस हर पहलू से इसकी जांच कर रही है.

पुलिस ने बताया कि मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है, और कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. परप्पना अग्रहारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है, और आगे की जांच जारी है.