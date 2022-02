''नया भारत चीन पर निर्भर'' : Statue of Equality को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज

'स्‍टेच्‍यू ऑफ इक्‍व‍िलटी' बैठने की स्थिति में दुनिया की सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के 'आत्‍मनिर्भर भारत' के नारे पर निशाना साधा है.. राहुल ने बुधवार का ट्वीट करके कहा कि स्‍टेच्‍यू ऑफ इक्‍व‍िलटी चीन में बनी है. उन्‍होंने आगे लिखा क्‍या 'नया भारत, चीन निर्भर है. (Statue of Equality is Made in China. 'New India' is China-nirbhar)' गौरतलब है कि पीएम मोदी ने पांच फरवरी को हैदराबाद में इस प्रतिमा का लोकार्पण किया था. स्‍टेच्‍यू ऑफ इक्‍व‍िलटी11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की स्‍मृति में बनाई है.