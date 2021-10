Coronavirus India Updates: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 16,156 नए मामले सामने आए

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 16,156 नए मामले सामने आए हैं. (फाइल फोटो)

भारत में एक दिन में कोविड-19 (COVID-19) के 16,156 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों (Coronavirus Patients In The Country) की संख्या बढ़कर 3,42,31,809 हो गई. वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,60,989 हो गई है, जो पिछले 243 दिन में सबसे कम है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार की सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 733 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,56,386 हो गई. मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में लगातार 34 दिनों से कोविड-19 के दैनिक मामले (Daily Cases of Covid-19) 30 हजार से कम हैं और 123 दिन से 50 हजार से कम नए दैनिक मामले सामने आ रहे हैं.

देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,60,989 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.47 प्रतिशत है. यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है. पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,672 की कमी दर्ज की गई. मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.20 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है. आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कुल 60,44,98,405 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 12,90,900 नमूनों की जांच बुधवार को की गई. दैनिक संक्रमण दर 1.25 प्रतिशत है, जो पिछले 24 दिनों से दो प्रतिशत से कम है.

Oct 29, 2021 05:47 (IST) पश्चिम बंगाल में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त पुलिसकर्मी

पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और हुगली में पुलिस लोगों की आवाजाही पर करीबी नजर रख रही है, जहां दुर्गा पूजा के बाद कोविड-19 मामलों में तेज वृद्धि देखी गई है. पुलिस ने स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन के लिये राज्य के विभिन्न हिस्सों से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि दक्षिण 24 परगना में कम से कम 72 नरेंद्रपुर में 30 और सोनारपुर में 42 लोगों को मास्क नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

राज्य सरकार ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सोनारपुर और नरेंद्रपुर में 24 निषिद्ध क्षेत्र निर्धारित किये हैं और तीन दिनों के लिए बाजार तथा गैर-जरूरी दुकानों को बंद कर दिया है. अधिकारी ने कहा कि हुगली जिले के चंदननगर में 16 वार्ड को सूक्ष्म निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है और सड़कों पर बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों से सार्वजनिक रूप से ऊठक-बैठक कराई गई है.

उत्तर 24 परगना के बारासात में, कुछ स्थानीय लोगों को कोविड मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए हिरासत में लिया गया था. अधिकारी ने कहा कि शहर में पुलिस ने मास्क बांटे और लोगों को प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी. बंगाल में वर्तमान में 129 निषिद्ध क्षेत्र हैं जिनमें से 43 दक्षिण 24 परगना जिले में हैं. पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद से कोविड -19 मामलों में वृद्धि हो रही है. राज्य में बुधवार को 976 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 15,89,042 हो गई.

Oct 29, 2021 05:46 (IST) जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 के 98 नए मामले, हिमाचल प्रदेश में 213 नए मरीज मिले

जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 98 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,31,936 हो गई. इसके अलावा कोविड-19 के एक और मरीज की मौत की पुष्टि के बाद मृतकों की तादाद 4,432 तक पहुंच गई है. अधिकारियों ने बताया सामने आए नए मामलों में से कश्मीर संभाग में 91 जबकि जम्मू संभाग में सात मामले दर्ज किए गए. उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अब तक 3,26,668 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि उपचाराधीन रोगियों की संख्या 863 है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 213 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,23,619 हो गई है. वहीं, राज्य में चार मरीजों की मौत होने के साथ ही मृतकों की तादाद 3,729 तक पहुंच गई. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा संक्रमण से मौत के सभी मामले कांगड़ा जिले में दर्ज किए गए. उन्होंने कहा कि राज्य में 225 और लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 2,17,918 हो गई. हिमाचल प्रदेश में फिलहाल 1,956 मरीज उपचाराधीन हैं.

Oct 29, 2021 05:44 (IST) भारत में कोविड-19 टीके की अबतक 104 करोड़ से अधिक खुराक दी गईं: सरकार

भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए दिये जाने वाले टीके की खुराक की संख्या गुरुवार को 104 करोड़ से अधिक हो गई. यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी. मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार शाम सात बजे तक देश में टीके की कुल 66,55,033 खुराक दी जा चुकी है, यह संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि अंतिम आंकड़े देर रात तक संकलित किये जाएंगे.

गौरतलब है कि देश में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को खुराक देने के साथ शुरू हुई थी.

Oct 29, 2021 05:42 (IST) सरकार ने राष्ट्रव्यापी कोविड-19 रोकथाम दिशानिर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ाया

केंद्र ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी कोविड-19 रोकथाम उपायों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया. कुछ राज्यों में वायरस का स्थानीय प्रसार हुआ है और यह बीमारी देश में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है जिसके मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल को अभी जारी रखने का फैसला लिया गया है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल 30 नवंबर तक जारी रहेंगे.

उन्होंने पिछले महीने कहा था कि ऐसी आशंका है कि कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन नहीं किया जाये, खासकर त्योहारों के दौरान और इसलिए दिशानिर्देशों को लागू करना महत्वपूर्ण है. भल्ला ने कहा था कि देश में दैनिक मामलों और कुल मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन कुछ राज्यों में वायरस का स्थानीय प्रसार हुआ है और देश में कोविड-19 एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है.

गृह सचिव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर जिले के मामले की सकारात्मकता, अस्पताल, आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अपने टीकाकरण कार्यक्रमों को जारी रखना चाहिए ताकि पात्र आयु समूहों के टीकाकरण में तेजी लाई जा सके और पात्र लाभार्थियों को दूसरी खुराक देने के वास्ते प्राथमिकता पर रखा जा सके.

गृह सचिव ने मुख्य सचिवों से जिले और अन्य सभी संबंधित स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी करने का आग्रह किया कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के अनुसार आवश्यक उपाय करें ताकि कोविड​​-19 के त्वरित और प्रभावी प्रबंधन के लिए सलाह दी जा सके. भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,156 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,42,31,809 हो गई. वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,60,989 हो गई है, जो पिछले 243 दिन में सबसे कम है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार की सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 733 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,56,386 हो गई. केरल ने संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करने के बाद मृतक संख्या में 622 का इजाफा किया है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में संक्रमण से राज्य में 93 लोगों की मौत हुई.

केरल सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इन 622 मामलों में से संक्रमण से मौत के ऐसे 330 मामले हैं, जिनकी पुष्टि पिछले साल 18 जून तक पर्याप्त दस्तावेज की कमी के कारण नहीं हो पाई थी. वहीं, मौत के 199 मामलों को केन्द्र तथा उच्चतम न्यायालय के नए दिशानिर्देशों के आधार पर कोविड-19 से मौत के मामलों में जोड़ा गया है.