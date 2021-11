Coronavirus India Updates: केरल में 6,674, तमिलनाडु में 812 नए मरीज, कर्नाटक में दो की मौत

कोरोना वायरस को हराने के लिए देशव्यापी टीकाकरण अभियान चल रहा है

केरल में शुक्रवार को कोविड-19 के 6,674 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 50,48,756 हो गई है जबकि 59 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद बढ़कर 35,511 हो गयी. कर्नाटक में शुक्रवार को कोविड-19 के 227 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,91,369 हो गयी, जबकि दो और रोगियों की मौत होने से मृतकों की तादाद 38,140 पर पहुंच गयी. तमिलनाडु में कोविड-19 के 812 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,13,216 हो गयी, जबकि आठ और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 36,259 हो गयी. यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दी.

संक्रमण के नए मामलों में से चेन्नई में 114 और कोयम्बटूर में 108 मामले सामने आए. तेलंगाना में शुक्रवार को कोविड-19 के 172 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 6,73,312 हो गई. राज्य में संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर 3,972 हो गई. केरल के स्वास्थ्य विभाग की विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 7,022 मरीज संक्रमणमुक्त हुए, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 49,43,813 हो गई है. राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 68,805 हो गयी है, जिनमें से केवल 6.7 प्रतिशत मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं.

Nov 13, 2021 04:45 (IST) डीबीटी ने कोविड-19 के लिए एक लाख जीनोम और डीएनए अनुक्रमण किये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने अभी तक कोविड-19 के लिए एक लाख जीनोम और डीएनए अनुक्रमण (सीक्वेंसिंग) किये हैं और उद्योग जगत को अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पाद विकास के लिए 57,000 नमूनों के पांच कोविड-19 जैव संग्राहक या भंडार उपलब्ध कराये. उन्होंने यह घोषणा भी की कि राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केंद्र (आरजीसीबी) के दूसरे परिसर में टीका परीक्षण और अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा. सिंह ने कहा कि इस केंद्र में एक बीएसएल3 केंद्र भी होगा, जो कोरोना वायरस जैसे विषाणुओं से निपटने में सक्षम है. (भाषा)

Nov 13, 2021 04:44 (IST) महाराष्ट्र में कोरोना के 925 नये मामले, 41 मरीजों की मौत महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 925 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,22,345 हो गयी जबकि 41 और रोगियों की मौत होने से मृतकों की तादाद 1,40,576 तक पहुंच गई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक वक्तव्य जारी कर यह जानकारी दी. बीते 24 घंटे में 945 रोगियों के संक्रमण से उबरने की पुष्टि हुई है जिसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 64,65,893 हो गई है. महाराष्ट्र में कोविड-19 के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 12,290 हो गयी है. संक्रमण से ठीक होने की दर 97.64 प्रतिशत हो गयी है जबकि मृत्यु दर 2.12 प्रतिशत बनी हुई है. (भाषा)