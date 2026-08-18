India vs South Africa Women's Hockey World Cup 2026 Highlights: पहले ही मैच में ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को ड्रॉ पर रोकने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने आक्रामक लय को कायम रखते हुए एफआईएच विश्व कप के पूल डी के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कर लिया. वेगनेर स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में भारत के लिये छह अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किये और तीन गोल तीसरे क्वार्टर में ही हुए. टूर्नामेंट में 11 पदार्पण करने वाली खिलाड़ियों को लेकर उतरे कोच शोर्ड मारिन के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि यह प्रदर्शन उनके लिये क्या मायने रखता है.
भारत के लिये सुनेलिटा टोप्पो (11वां), नवनीत कौर (17वां), सुशीला चानू (25वां) , दीपिका (38वां), लालरेम्सियामी (44वां) और साक्षी राणा (45वां ) ने गोल दागे. आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए टूर्नामेंट की तैयारी के लिये सोशल मीडिया पर अपील के बाद सरकार से मदद पाकर पहुंची दक्षिण अफ्रीका के लिये एकमात्र गोल 55वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर कायला डे वाल ने दागा.
इस जीत के बाद अब पूल चरण से चीन,भारत और इंग्लैंड तीनों के रास्ते खुले हैं और बड़े अंतर से जीत के कारण गोल औसत में भारत की उम्मीदें बेहतर होंगी. भारत के दो मैचों में एक जीत और एक ड्रॉ के बाद चीन के समान चार अंक है लेकिन गोल औसत के आधार पर भारत पूल में शीर्ष पर है. इंग्लैंड के एक जीत और एक हार के बाद तीन अंक हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका दो मैच हारकर दौड़ से बाहर है.
India vs South Africa Hockey World Cup Highlights
India vs South Africa Live Score: दक्षिण अफ्रीका का अच्छा प्रयास
ज़ुलु ने दाईं ओर से एक और शानदार मूव बनाया; वह सामने मौजूद सभी भारतीय डिफेंडरों को तेज़ी से पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ीं, लेकिन गेंद को सविता के बहुत करीब ले गईं, जिन्होंने उनके शॉट को बखूबी रोक लिया.
India vs South Africa Live Score: दक्षिण अफ्रीका ने दागा गोल
चलिए आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने पेनल्टी से गोल दागा. वे सच में इसके हकदार थे. पियर्स की ड्रैगफ्लिक पहले रशर से डिफ्लेक्शन लेती है, और कायला डी वाल इसे फार-पोस्ट पर टैप कर देती है.
India vs South Africa Live Score: भारत फिर अटैक पर
भारत एक बार फिर सर्कल में पहुॉंचता है, जब लालरेम्सियामी बाईं ओर से दीपिका को पास देती हैं. एंगल मुश्किल है, लेकिन उनका रिवर्स शॉट सही निशाने पर है, और डी जैगर उसे बार के ऊपर से बाहर कर देते हैं.
India vs South Africa Live Score: अब आखिरी क्वार्टर
मारिज्ने ने और गोल करने को कहा था और उनकी टीम ने वैसा ही किया. उन्होंने तीसरे क्वार्टर में तीन और गोल किए और अब यह पूरी तरह से एकतरफ़ा मुक़ाबला बन गया है. तीसरे क्वार्टर में भारत के अटैकर्स का खेल बहुत तेज़ और ज़बरदस्त रहा. अब उनके छह गोल हो गए हैं और छह अलग-अलग खिलाड़ियों ने गोल किए हैं. मारिज्ने का स्वभाव देखते हुए, वह चाहेंगे कि टीम आख़िरी क्वार्टर में और भी गोल करे.
India vs South Africa Live Score: भारत का छठा गोल
एक बार फिर, भारत की टीम सलीमा के ज़रिए दाईं ओर से तेज़ी से आगे बढ़ती है. वह इशिका को पास देती हैं, जिनका गोलकीपर के पार मारा गया शॉट गोलपोस्ट से टकराता है. रिबाउंड साक्षी के पास आता है और उनका रिवर्स हिट सीधे गोल के ऊपरी कोने में जाकर लगता है.यह तो पूरी तरह से एकतरफ़ा मुक़ाबला बन गया है.
India vs South Africa Live Score: भारत का पांचवां गोल
लालरेमसियामी का जबरदस्त गोल. उन्हें दाईं ओर सर्कल के अंदर नेहा से एरियल पास मिला. वह रिवर्स शॉट के लिए अंदर की ओर मुड़ती हैं और फिर फॉर पोस्ट की तरफ ज़ोरदार शॉट लगाया. गेंद डी जैगर के पैर के नीचे से फिसल गई, जबकि वह उसे किक मारकर दूर करने की कोशिश कर रही थीं. भारत का गोल अंतर उन्हें आगे फायदा देगा.
India vs South Africa Live Score: भारत का चौथा गोल
गोल. भारत का चौथा गोल. दीपिका ने अपना गोल कर लिया, और यह फिर से एक शानदार मूव था. नवनीत ने बाईं ओर से बलजीत के साथ तेज़ी से पास एक्सचेंज किए, बाद वाले ने इसे दीपिका को वापस कट किया, जिन्होंने इसे बैकहैंड पर रोक दिया, और नीचे के कोने में एक फ़िज़र टॉमहॉक शॉट मारा, और भारत चार गोल से आगे हो गया.
India vs South Africa Live Score: भारत के अटैक जारी
दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच अंतर साफ नजर आ रहा है. भारत लगातार अटैक बना रहा है.इस बाद दाईं ओर से मैदान में ले जाते हैं, और फिर यह सर्कल में सलीमा के पास गिर जाता है, लेकिन उसका शॉट बचा लिया जाता है.
India vs South Africa Live Score: शुरू हुआ दूसरा हाफ
दूसरे हाफ का खेल शुरू हो गया है. भारत के लिए बिचू गोलपोस्ट पर वापस आ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भी गोलकीपर में बदलाव किया है. मॉर्गन डी जैगर ने वैन टोंडर की जगह ली है. हाफ-टाइम में मारिज्ने ने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा कि उन्हें और गोल चाहिए और उनकी टीम को उन व्यक्तिगत गलतियों को कम करना होगा जो वे कर रहे हैं.
India vs South Africa Live Score: पहला हाफ पूरा
इसी के साथ पहला हाफ खत्म हुआ. भारत का दबदबा रहा है और वे निश्चित रूप से इस बढ़त के हकदार हैं. अगर भारत यह मैच जीत जाता है, तो अगले राउंड में जगह पक्की करने के लिए उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अपने आखिरी मैच में सिर्फ़ ड्रॉ की ज़रूरत होगी.
India vs South Africa Live Score: भारत का अटैक जारी
इस समय भारत का खेल ज़बरदस्त है. वे लगातार साउथ अफ़्रीका के सर्कल पर हमले कर रहे हैं, और अब सर्कल में लालरेम्सियामी के शानदार खेल के बाद उन्हें एक और PC मिला है.
India vs South Africa Live Score: भारत का तीसरा गोल
दीपिका का ड्रैग-फ्लिक पहले रशर से टकराकर सुशीला के पास आता है, जो वैन टोंडर से टकराते हुए गेंद को नेट के अंदर पहुंचा देती हैं. भारत इस मैच में ठीक इसी स्थिति में पहुंचना चाहता था.
India vs South Africa Live Score: भारत को पेनल्टी कॉर्नर
एक बार फिर सर्कल में भारतीय खिलाड़ियों के बीच तेज़ी से पासिंग देखने को मिल रही है. नवनीत, नेहा और दीपिका के बीच तालमेल बहुत शानदार है. आखिरकार, नवनीत को एक और पेनल्टी कॉर्नर (PC) मिल जाता है, जो भारत के लिए एक और मौका है. इस बार दीपिका मैदान पर हैं.
India vs South Africa Live Score: दक्षिण अफ्रीका का जबरदस्त रन
ज़ुलु दाईं का शानदार रन. वह बेसलाइन तक दौड़ती हैं और कटबैक भी सही देती हैं. लेकिन भारत किसी तरह गेंद को सुरक्षित जगह पहुंचा देता है और क्लीन शीट बरकरार रहती है. यह दक्षिण अफ्रीका का जबरदस्त प्रयास था.
India vs South Africa Live Score: भारत का दूसरा गोल
नवनीत का शानदार शॉट, और वैन टोंडर के पास कोई मौका नहीं. बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया मूव. नवनीत ने हल्के से दाईं ओर एंगल बदला और फिर ज़ोरदार शॉट मारा. गेंद गोलकीपर और लाइन पर खड़े डिफेंडर के बीच की जगह से निकलकर सीधे बोर्ड से जा टकराई.
India vs South Africa Live Score: भारत को पनेल्टी
दूसरे क्वार्टर में अभी दो ही मिनट हुए हैं कि भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला है. लालरेम्सियामी ने बहुत समझदारी से सर्कल में गेंद को रोका और फिर उसे पियर्स के पैर पर फ्लिक कर दिया. अब 'D' के टॉप से भारत के लिए एक और मौका है. दीपिका पिच पर नहीं हैं, इसलिए मुमकिन है कि नवनीत स्लैप हिट लेंगी.
India vs South Africa Live Score: पहला क्वार्टर पूरा
अब तक भारत का खेल अच्छा रहा है. उन्होंने अटैक में अच्छा प्रदर्शन किया है और कई मौके भी बनाए हैं. लेकिन दूसरी तरफ़ उन्होंने विरोधी टीम को भी कुछ मौके दिए हैं, जो मारिज्ने को पसंद नहीं आया होगा. भारत को अपनी डिफेंस को और मज़बूत करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही उन्हें वैसा ही अटैकिंग हॉकी खेलना जारी रखना होगा जैसा वे अब तक खेलते आए हैं.
India vs South Africa Live Score: भारत का पहला गोल
सर्कल में अच्छा खेल देखने को मिला, भारत ने लगातार पास देकर दबाव बनाए रखा. आखिर में यह गोल किस्मत से मिला, क्योंकि साक्षी ने शॉट लेने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद ड्रिबल करती हुई दूर वाले पोस्ट के पास चली गई, जहां सुनेलिता टोप्पो ने आसानी से उसे टैप-इन कर दिया. अब भारत को इसी लय को आगे बढ़ाना होगा.
India vs South Africa Live Score: भारत को पीसी
भारत को दिन का अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला. बलजीत ने लेफ्ट विंग से आगे बढ़ते हुए सर्कल में गेंद को विरोधी खिलाड़ी के पैर से टकरा दिया. अब दीपिका के पास मौका है.
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. वैन टोंडर ने शानदार बचाव किया. दीपिका ने अपने फ़्लिक में अच्छी ताक़त लगाई और गेंद को नीचे रखते हुए कोने की तरफ़ भेजा, लेकिन वैन टोंडर ने अपनी दाईं ओर पूरी लंबाई में डाइव लगाकर उसे दूर धकेल दिया.
India vs South Africa Live Score: दक्षिण अफ्रीका का एक और अटैक
दक्षिण अफ़्रीका ने एक और शानदार हमला किया और वे दाईं ओर से तेज़ी से आगे बढ़े. लेकिन भारत ने अपनी मज़बूत डिफ़ेंस से स्थिति को संभाल लिया और एक बार फिर बच निकले.
India vs South Africa Live Score: दक्षिण अफ्रीका को पेनल्टी कॉर्नर
साउथ अफ़्रीका के लिए क्या शानदार मौका है. मिडफ़ील्ड से सर्कल के बीचों-बीच एक ज़बरदस्त पास आया, कायला डी वाल और बिचू आमने-सामने थीं, और बिचू ने शानदार बचाव किया. हालांकि, भारत गेंद को खतरे से बाहर नहीं निकाल पाया और साउथ अफ़्रीका को पेनल्टी कॉर्नर मिल गया.
लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ. क्योंकि ऑगस्टी का सर्कल के किनारे से लगाया गया ट्रैप सही नहीं था.
India vs South Africa Live Score: अब एक्शन शुरू
एमस्टेलवीन के वैगनर स्टेडियम में टीमें मैदान पर हैं. भारत पूरी तरह से केसरिया रंग की किट में है. महिला टीम पहली बार यह नई किट पहन रही है. दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से हरे रंग की किट में है. सबसे पहले, दोनों देशों के राष्ट्रगान होते हैं. अब एक्शन की बारी.
India vs South Africa Live Score: भारत की शुरुआती इलेवन
भारत की शुरुआती XI: बिचू देवी, सुशीला चानू, ज्योति, इशिका चौधरी, सलीमा टेटे, नेहा गोयल, साक्षी राणा, नवनीत कौर, सुनेलिता टोप्पो, लालरेम्सियामी, रुतुजा दादासो पिसल
सब्स: सविता पुनिया, निक्की प्रधान, शिल्पी डबास, इशिका, बलजीत कौर, दीपिका सहरावत, ब्यूटी डंग डंग
India vs South Africa Live Score: बिना बदलाव के उतरा भारत
चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ हुए मैच के बाद भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि लथनतलुआंगी और दीपिका सोरेंग को मैच के दिन की टीम में जगह नहीं मिली है. पहले क्वार्टर में बिचू देवी गोलकीपर के तौर पर खेलेंगी और संभावना है कि वे सविता पूनिया के साथ क्वार्टर-दर-क्वार्टर बारी-बारी से खेलेंगी, जैसा कि उन्होंने चीन के खिलाफ किया था.
India vs South Africa Live Score: मैच से पहले भारत को गुड न्यूज
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने मैच से पहले, चीन भारत के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि वे इसी ग्रुप के दूसरे मैच में इंग्लैंड को बुरी तरह हरा रहे हैं. तीसरे क्वार्टर के बीच में, चीन 4-0 से आगे है. वे भारत के लिए गोल-अंतर की चिंता खत्म कर रहे हैं और स्योर्ड मारिजने की टीम को ऐसी स्थिति में पहुंचा रहे हैं जहां दो जीत से क्वालिफिकेशन पक्का हो जाएगा, लेकिन भारत के लिए सिर्फ़ एक जीत और एक ड्रॉ भी काफी हो सकता है. अगर भारत आज दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है और इंग्लैंड चीन से चार या उससे ज़्यादा गोल से हार जाता है, तो इंग्लैंड के खिलाफ़ ड्रॉ भी भारत को अगले राउंड में पहुंचा देगा.
India vs South Africa LIVE: आज दक्षिण अफ्रीका से मैच
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. भारतीय महिला टीम ने अपने ग्रुप स्टेज के पहले मुकाबले में चीन जैसी मजबूत टीम को 2-2 से ड्रॉ पर रोका था. आज भारतीय टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से है. भारतीय टीम आज का मैच जीतकर अगले राउंड के लिए क्वालीफाई करना चाहेगी.