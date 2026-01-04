विज्ञापन
विशेष लिंक

तनाव से मुक्ति और गहरी नींद का राज़: योग निद्रा से करें खुद को पूरी तरह रिचार्ज

Yog Nidra: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और थकान आम समस्या बन गई है. ऐसे में योग निद्रा एक सरल और प्रभावी तरीका है जो न केवल खुद को रिचार्ज करने का आसान उपाय है बल्कि सेहत को लाभ पहुंचाता है.

Read Time: 3 mins
Share
तनाव से मुक्ति और गहरी नींद का राज़: योग निद्रा से करें खुद को पूरी तरह रिचार्ज
शरीर को एनर्जेटिक बनाएगा ये योगासन.

Yog Nidra: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और थकान आम समस्या बन गई है. ऐसे में योग निद्रा एक सरल और प्रभावी तरीका है जो न केवल खुद को रिचार्ज करने का आसान उपाय है बल्कि सेहत को लाभ पहुंचाता है.  मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के अनुसार, योग निद्रा का नियमित अभ्यास शरीर और मन दोनों को तरोताजा कर देता है. योग निद्रा को 'योगिक नींद' भी कहा जाता है. यह एक विशेष तरह की गहरी विश्राम की अवस्था है जो पूरी नींद और जागने की स्थिति के बीच होती है. इसमें शरीर आराम की मुद्रा में होता है, जैसे सोया हुआ, लेकिन मन पूरी तरह जागरूक और सतर्क रहता है.

एक्सपर्ट के अनुसार, योग निद्रा आमतौर पर शवासन में की जाती है. यानी पीठ के बल सीधा लेटना, हाथ-पैर ढीले छोड़ना. इसमें एक प्रशिक्षक या ऑडियो गाइड की मदद से शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, सांस पर फोकस किया जाता है और मन को शांत किया जाता है. यह प्रक्रिया 20-40 मिनट तक चल सकती है.

ये भी पढ़ें: ग्लोबल वार्मिंग का नया खतरा: पानी में छिपा ‘ब्रेन-ईटिंग अमीबा' बना वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती- स्टडी

योग निद्रा अभ्यास के स्वास्थ्य लाभ

योग निद्रा अभ्यास के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. सबसे बड़ा फायदा है तनाव और चिंता का कम होना. रोजाना योग निद्रा का अभ्यास करने से मानसिक शांति मिलती है, नींद की समस्या दूर होती है और अनिद्रा में राहत मिलती है. इससे एकाग्रता और फोकस बढ़ता है, और याददाश्त मजबूत होती है. इससे शरीर में तनाव हार्मोन कम होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.

योग निद्रा कोई कठिन योग आसन नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का हो, वह घर पर आसानी से इसका अभ्यास कर सकता है. इसके लिए बस एक शांत, आरामदायक जगह पर लेटकर गाइडेड ऑडियो सुनना काफी है. आजकल कई ऐप्स और यूट्यूब पर हिंदी में योग निद्रा सेशन उपलब्ध हैं.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शुरुआत में प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में सीखें. योग निद्रा न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य सुधारती है, बल्कि भावनात्मक संतुलन भी बनाए रखती है. इसके नियमित अभ्यास से जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yog Nidra Benefits, Yog Nidra Karne Ke Fayde, Yog Nidra Kise Kehte Hai, Yog Nidra Kaise Karna Hai, Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com