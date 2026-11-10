सर्दियों में बाजरे की रोटी क्यों खाई जाती है? रोजाना खाने से शरीर में क्या दिखते हैं बदलाव

सर्दियों की शुरुआत होते ही लोग तरह-तरह की रोटियां खाना शुरू कर देते हैं. खासतर बाजरे की रोटी इस सीजन में काफी ज्यादा खाने की सलाह दी जाती है. ऐसा कहा जाता है कि ये रोटी कई जरूरी पोषक तत्वों का भंडार होती है. देश के कई इलाकों में बाजरे की रोटी इसलिए खाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके सेवन से शरीर गर्म रहता है. इतना ही नहीं, इस रोटी को खाने से शरीर को कई अन्य लाभ भी होते हैं. यहां हम विस्तार से जानेंगे कि सर्दियों में आखिर क्यों खास होती है बाजरे की रोटी और शरीर को क्या-क्या मिलते हैं फायदे?

बाजरे की रोटी से शरीर रहती है गर्म

डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी का कहना है कि बाजरे की तासीर गर्म मानी जाती है. यही वजह है कि ठंड के मौसम में इसका सेवन अधिक किया जाता है. बाजरे की रोटी खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है और ठंड का असर कम महसूस होता है. आप इसका सेवन सुबह या रात के खाने में कर सकते हैं. इससे शरीर को गर्मी मिल सकती है.

पाचन तंत्र को बनाती है मजबूत

बाजरे में भरपूर रूप से फाइबर पाया जाता है, जो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है. नियमित रूप से बाजरे की रोटी खाने से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है. इतना ही नहीं, फाइबर आंतों को हेल्दी बनाए रखने में काफी फायदेमंज हो सकता है.

वजन कम करने में है प्रभावी

अगर आप अपने बढ़ते वजन को कम कर सकते हैं, तो बाजरे की रोटी फायदेमंद हो सकती है. इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. इससे ओवरईटिंग की समस्या कम हो सकती है और वजन को कंट्रोल रखने में मददगार साबित हो सकता है.

डायबिटीज को करे कंट्रोल

शुगर की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए बाजरा काफी हेल्दी हो सकता है. दरअसल, बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ये ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता. इसी वजह से डॉक्टर भी कई बार डायबिटीज मरीजों को गेहूं की जगह बाजरे को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. हालांकि, किसी भी बदलाव से पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

हड्डियों और हार्ट को रखे सुरक्षित

सर्दियों में बाजरे से बनी चीजों का सेवन करने से आपके शरीर को काफी फीयदे मिलते हैं. दरअसल, बाजरे में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटैशियम जैसे कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं. ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. वहीं, पोटैशियम और मैग्नीशियम हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में प्रभावी हो सकता है.

इम्यूनिटी बढ़ाने में भी कारगर

सर्दियों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में बाजरे की रोटी शरीर को जरूरी पोषण देने के साथ इम्यूनिटी मजबूत करने में भी मदद कर सकती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मददगार हो सकता है.

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