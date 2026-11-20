ठंड का मौसम शुरू होते ही हर घर में एक ही आवाज गूंजने लगती है खांसी, छींक और जुकाम. एक को हुआ नहीं कि धीरे-धीरे पूरे घर को पकड़ लेता है. कोई कहता है काढ़ा पी लो, कोई कहता है दवा खा लो. लेकिन हाल ही में सद्गुरु ने अपने इंस्टाग्राम हैंडर पर एक वीडियो शेयर कर ऐसी ड्रिंक बताई है, जो सर्दी-जुकाम को कोसों दूर कर सकता है. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की विधि और पीने के फायदे.

सर्दी आखिर पहले कहां बैठती है?

सद्गुरु कहते हैं, ज्यादातर लोग ये समझते ही नहीं कि सर्दी-जुकाम शुरू कहां से होता है. सांस का इन्फेक्शन पहले फेफड़ों में नहीं जाता. वो पहले गले में आकर बैठता है. गले में सूखापन होगा, तो वायरस वहीं जम जाएगा. फिर धीरे-धीरे वो सांस की नली से होते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाएगा. इसीलिए अगर गले को ही गीला और साफ रखा जाए, तो वायरस को जमने की जगह ही नहीं मिलेगी. यही इस ड्रिंक का पूरा खेल है. गला गीला रहेगा, तो वायरस कमजोर रहेगा. गला सूखा रहेगा, तो वायरस मजबूत हो जाएगा.

यहां देखें वीडियो-

सद्गुरु की बताई ड्रिंक-

इस ड्रिंक को बनाने के लिए कोई महंगी चीज नहीं चाहिए. सब कुछ किचन में ही मिल जाएगा. आपको सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी लेना है. अब उसमें आधा चम्मच शहद डाल दीजिए. अब एक चुटकी हल्दी डालिए. अब इसमें 2-3 पुदीने के पत्ते डालकर थोड़ा मसल दीजिए. बस, आपकी ड्रिंक तैयार है. इसे धीरे-धीरे घूंट-घूंट करके पीजिए. एक साथ गटागट मत पी जाइए. धीरे-धीरे पीने से ये गले में देर तक रहेगा और गले को गीला रखेगा. सद्गुरु कहते हैं, ये कोई दवा नहीं है. ये दादी-नानी वाला नुस्खा है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है.

कब और कितनी बार पीना है?

सद्गुरु ने पीने का टाइम भी बताया है. इसे हर 3 घंटे में पीना है. मतलब सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे दिन में 3-4 बार. अगर आप इसे हर 3 घंटे में पीते रहेंगे, तो आपका गला कभी सूखेगा ही नहीं. गला गीला रहेगा, तो वायरस गले में टिक ही नहीं पाएगा. सुबह उठते ही सबसे पहले यही ड्रिंक पीजिए. रात को सोने से पहले भी पीजिए. ठंड में बाहर से आकर भी पीजिए. जिन लोगों को बार-बार गले में खराश होती है, उनके लिए तो ये ड्रिंक सबसे ज्यादा फायदेमंद है.

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