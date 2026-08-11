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Measles Alert: अमेरिका में खसरे के मामले रिकॉर्ड स्तर पर, माता-पिता इन टीकों को न करें मिस

Measles Outbreak and Child Vaccination: अमेरिका में खसरे के मामले 35 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं. NIH प्रमुख डॉ. जे भट्टाचार्य ने माता-पिता से बच्चों का समय पर टीकाकरण कराने की अपील की है.

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Measles Alert: अमेरिका में खसरे के मामले रिकॉर्ड स्तर पर, माता-पिता इन टीकों को न करें मिस
अमेरिका में 35 साल में सबसे ज्यादा खसरे के मामले, NIH प्रमुख ने माता-पिता से कहा- बच्चों को लगवाएं टीके
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नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (एनआईएच) के डायरेक्टर डॉ. जे भट्टाचार्य ने रविवार को अमेरिकी माता-पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्टैंडर्ड टीके लगवाएं, जिनमें खसरे से बचाव का टीका भी शामिल है, क्योंकि अमेरिका में पिछले 35 सालों में खसरे के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं.

भट्टाचार्य, जो कुछ समय के लिए सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) का नेतृत्व करने में भी मदद कर रहे हैं, ने कहा कि बच्चों को रोकी जा सकने वाली बीमारियों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण ही है. भट्टाचार्य ने सीबीएस न्यूज के प्रोग्राम "फेस द नेशन" में कहा-

"अपने बच्चों को खसरे से बचाने का सबसे अच्छा तरीका खसरे का टीका लगवाना है."

Measles Cases In US: क्यों बढ़ रही है चिंता?

अमेरिका में खसरे (Measles) के मामले पिछले 35 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं. इस बीच नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के डायरेक्टर डॉ. जे भट्टाचार्य ने माता-पिता से अपील की है कि वे अपने बच्चों को समय पर सभी जरूरी टीके लगवाएं, खासकर खसरे से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन.

बच्चों को टीका लगवाना क्यों जरूरी है?

डॉ. भट्टाचार्य के अनुसार, खसरे जैसी रोकी जा सकने वाली बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका टीकाकरण है. उन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ खसरे ही नहीं, बल्कि डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (काली खांसी) जैसे रोगों से बचाने वाले नियमित टीके भी जरूर लगवाने चाहिए.

खसरा क्या है?

खसरा एक बेहद संक्रामक वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैल सकती है. इसके सामान्य लक्षणों में शामिल हैं:

  • तेज बुखार
  • खांसी
  • नाक बहना
  • आंखों में लालिमा
  • शरीर पर लाल चकत्ते

बच्चों में गंभीर मामलों में यह निमोनिया और अन्य जटिलताओं का कारण भी बन सकता है.

अमेरिका में क्यों बढ़ रहे हैं मामले?

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के केवल 10 राज्य ही 95% टीकाकरण कवरेज के स्तर तक पहुंच पाए हैं, जिसे खसरे के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी माना जाता है. NIH प्रमुख ने माना कि कोविड-19 महामारी के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कुछ हद तक कम हुआ है, जिसका असर टीकाकरण दरों पर भी पड़ा है.

क्या बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित है?

डॉ. भट्टाचार्य ने माता-पिता से कहा कि संक्रमण के डर से बच्चों को स्कूल भेजना बंद नहीं करना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित टीकाकरण और स्कूल जाना दोनों महत्वपूर्ण हैं.

किन राज्यों में स्थिति बेहतर हुई?

उन्होंने बताया कि साउथ कैरोलिना, टेक्सास, एरिजोना और यूटा में खसरे के प्रकोप को नियंत्रित कर लिया गया है. वहीं, वर्जीनिया में मामलों में कमी देखी जा रही है, हालांकि पेंसिल्वेनिया के कुछ समुदायों में अभी भी जोखिम बना हुआ है.

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FAQs

खसरे से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार, खसरे से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका समय पर वैक्सीन लगवाना है.

क्या बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण जरूरी है?

हां, खसरा, डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी जैसी बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण जरूरी माना जाता है.

खसरा किसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है?

खसरा विशेष रूप से उन लोगों को प्रभावित कर सकता है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या जिनकी प्रतिरक्षा कमजोर है.

क्या खसरा एक संक्रामक बीमारी है?

हां, खसरा दुनिया की सबसे संक्रामक बीमारियों में से एक माना जाता है और संक्रमित व्यक्ति से तेजी से फैल सकता है.

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