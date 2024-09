पुणे से दिल्ली तक जीवित अंगों को हवाई मार्ग से पहुंचाया, भारतीय वायुसेना की मदद से हुई जीवन रक्षक सर्जरी

भारतीय वायुसेना ने एक बड़े ऑपरेशन में सी-17 ग्लोबमास्टर विमान का उपयोग करके पुणे से दिल्ली तक जीवित अंगों को हवाई मार्ग से पहुंचाया, जिससे एक बड़ी जीवन रक्षक सर्जरी संभव हुई. पुणे से दिल्ली तक जीवित अंगों को हवाई मार्ग से पहुंचाने के लिए सी-17 विमान के लिए ग्रीन एयर कॉरिडोर बनाया गया. "एक पल की सूचना पर, #IAF C-17 ग्लोबमास्टर ने कल देर रात हिंडन से R&R मिलिट्री अस्पताल के मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम के साथ उड़ान भरी. C-17 विमान के लिए ग्रीन एयर कॉरिडोर बनाया गया, जिससे एक बड़ी जीवन रक्षक सर्जरी संभव हुई,"

At a moment's notice, an #IAF C-17 Globemaster from Hindan took off late last night with a team of medical specialists from R&R Military Hospital. A Green Air corridor was created for the C-17 aircraft to facilitate airlift of live organs from Pune to Delhi, enabling a critical… pic.twitter.com/aeJqovAliV