रात में सोने से पहले इस्तेमाल करें ये एक चीज डार्क सर्कल और ड्राई स्किन से मिलेगी...

Jasmine Flower Oil Benefits For Skin: सर्दियों के मौसम में स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है. इस मौसम में पिंपल्स की समस्या, डार्क-सर्कल और ड्राई स्किन की समस्या काफी देखने को मिलती है. अगर आप डार्क सर्कल की समस्या से परेशान हैं तो आप रात में सोने से पहले इस एक चीज का इस्तेमाल कर इस समस्या से राहत पा सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. हम बात कर रहे हैं. चमेली के तेल की. चमेली का नाम सुनते ही हमें इसकी खुशबू याद आ जाती है. चमेली के तेल को जैसमीन ऑयल के नाम से भी जाना जाता है. चमेली के तेल को स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. तो चलिए जानते हैं चमेली के तेल से होने वाले फायदे.

चमेली में ग्लाइकोसाइड, फेनोलिक कंपाउंड, फ्लेवोनॉयड, टैनिन्स, कार्बोहाइड्रेट सैपोनिन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो स्किन को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं.

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए कैसे करें चमेली के तेल का इस्तेमाल- How to Use Jasmine Oil for Skin:

1. ड्राई स्किन-

चेहरे को ड्राईनेस से बचाने के लिए आप रात को सोने से पहले चेहरे पर चमेली के तेल से मालिश करें और रात भर ऐसा ही लगा रहने दें. फिर सुबह चेहरे को साफ पानी से धो लें. ऐसा करने से चेहरे को ड्राईनेस से बचा सकते हैं.

2. डार्क सर्कल-

डार्क सर्कल की समस्या से परेशान हैं तो आप चमेली के तेल के अलावा चमेली के फूल का पेस्ट बना कर डार्क सर्कल वाली जगह पर लगाएं कुछ देर बाद साफ पानी से धो लें. ऐसा आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं.

3. मॉइश्चराइजिंग-

चेहरे को मॉइश्चराइज रखने के लिए आप चमेली के तेल और चमेली के फूल का पेस्ट बना कर चेहरे पर अप्लाई करें और कछ देर बाद साफ पानी से धो लें. ऐसे करने से स्किन मॉइश्चराइज रहेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)