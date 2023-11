कलाई में दर्द से हैं परेशान, जानिए क्यों होता है कलाई में दर्द और इससे बचाव के क्या हैं उपाय

How to Prevent Wrist Pain | कलाई में दर्द के कारण और बचाव के उपाय.

Causes of Wrist Pain : आज कंप्यूटर और लैपटॉप के बिना कामकाज की दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है. इन डिवाइसेज के कारण जहां काम करने में आसानी हुई है वहीं कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है. लंबे समय तक कंप्यूटर और लैपटॉप पर काम करने का बॉडी पर बुरा असर पड़ता है. इससे पीठ, गर्दन, कंधों, हाथों, सिर और आंखों में दर्द की शिकायत तेजी से बढ़ रही है. कीबोर्ड और माउस का लगातार यूज उंगलियों और कलाई में दर्द (Wrist pain) का कारण बन रहा है. आइए जानते हैं कलाई में दर्द का कारण (Cause of Wrist pain) और इससे बचने के उपाय (How to relieve wrist pain).