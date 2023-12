How To Keep Body Warm: कड़ाके की ठंड में शरीर को नेचुरल तरीके से गर्म रखने के लिए लाजवाब हैं ये चीजें

हल्दी में करक्यूमिन नामक यौगिक होता है, जिसमें शरीर को गर्म रखने वाले गुण होते हैं.

What To Do To Keep The Body Warm: परफेक्ट बॉडी टेंपरेचर बनाए रखने के लिए हमें सर्दियों में अपने शरीर को गर्म रखना जरूरी होता है. जब बाहरी वातावरण ठंडा हो जाता है, तो हमारा शरीर गर्मी खो देता है, इसलिए हमें खुद को गर्म रखने के लिए कुछ जरूरी काम करने चाहिए. कुछ फूड्स मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बढ़ाकर और जरूरी पोषक तत्व प्रदान करके शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. यहां हम उन फूड्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप इस सर्दी में खुद को गर्म रखने के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए कमाल हैं ये चीजें:

1. अदरक