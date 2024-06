बालों को बनाना है मजबूत, सिल्की और शाइनी? इन नेचुरल तरीकों का करें इस्तेमाल

How To Get Thicker Hair? Easy Tips And Tricks: हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने, मजबूत और सिल्की-शाइनी हों. लेकिन ऐसे बाल पाना कोई आसान काम नहीं होता है. इसी वजह से आजकल हेयर एक्सटेंशन और विग्स का उपयोग कर बालों (Hair care tips) को सुंदर दिखाया जाता है. लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ प्राकृतिक तरीके अपना कर बालों को नेचुरली घना, काला, मजबूत और चमकदार बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में.

बालों को घना और सुंदर बनाने के आसान तरीके (Easy Ways to Make Hair Thick and Beautiful)



बाल धोने का तरीका :

बालों को रोज धोने से बचें क्योंकि रोज बाल धोने से उनमें से प्राकृतिक तेल निकल जाता है, जो बालों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखता है. हफ्ते में तीन-चार बार बाल धोने से बाल स्वस्थ रहते हैं. बालों को ठंडे पानी से धोएं गर्म पानी का इस्तेमाल न करें क्योंकि गर्म पानी से बाल धोने पर बाल रूखे होकर टूट सकते हैं.

बालों को इस तरह सुखाएं :

बाल धोने के बाद तौलिये से जोर से ना पोंछे बल्कि धीरे-धीरे तौलिये से सुखाएं और प्राकृतिक तरीके से बालों को हवा में सूखने दें. इससे बाल कम टूटते हैं और घने बने रहते हैं.

कंघी का सही उपयोग करें :

गीले बालों में कंघी करने से बचें और उलझे बालों को सुलझाने के लिए चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें. सूखे बालों में कंघी करने से बाल कम उलझते हैं और टूटते नहीं हैं.

हीट स्टाइलिंग से बचें :

बालों को रोज ब्लो ड्राई करने से बचें क्योंकि ब्लो ड्राई करने से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल पतले हो जाते हैं. बालों को प्राकृतिक तरीके से सूखने दें और स्टाइल करें. कर्लिंग आयरन, ब्लो ड्रायर और हॉट रोलर का उपयोग खास अवसर पर करना ही बेहतर होता है.

बालों के लिए प्राकृतिक चीजों का चुनाव करें :

प्राकृतिक शैंपू, कंडीशनर और स्टाइलिंग एजेंट का उपयोग करें जो बालों को घना और स्वस्थ बनाते हैं. एलोवेरा बालों का झड़ना कम करता है और बालों को स्वस्थ रूप से बढ़ने में मदद करता है.अरंडी का तेल बालों को घना और मजबूत बनाता है और अवोकाडो तेल में तमाम विटामिन होते हैं जो स्कैल्प के अंदर अवशोषित होकर स्वस्थ बालों के विकास में मदद करते हैं.

बालों की हेल्थ के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें :

बालों को लम्बा, घना, मजबूत और सिल्की-शाइनी बनाने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल करना चाहिये. प्रोटीन के लिए मछली, चिकन और फलियां खाएं. विटामिन बी के लिए फल और सब्जियों को डाइट में शामिल करें. इसके साथ ही बायोटिन को सी फूड, अंडे और सोयाबीन के जरिये भोजन का हिस्सा बनायें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)