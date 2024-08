बिना पार्लर जाए और बिना पैसा खर्च किए चेहरे पर आएगा दूध जैसा निखार, एलोवेरा में मिलाकर लगा लें ये चीज

Tips for instant glow on face on Rakshabandhan: रक्षाबंधन भाई-बहनों का त्योहार है. बता दें कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और सज-धज कर तैयार भी होती हैं. इस दिन हर बहन खूबसूरत दिखना चाहती है. इस दिन महिलाएं अपनी ड्रेस, तोहफें और यहां तक की मेकअप का भी खूब ख्याल रखती हैं। लेकिन, स्किन पर मेकअप भी तभी अच्छी तरह सेट हो पाता है जब स्किन अंदर और बाहर से हेल्दी हो. लेकिन अच्छे मेकअप के साथ ही आपकी स्किन का हेल्दी होना भी जरूरी है. अगर आप भी बिना मेकअप और पार्लर पर पैसा खर्च किए बिना अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो ये घरेलू नुस्खे आपके काम आ सकते हैं.

चेहरे पर तुरंत ग्लो चाहिए तो ट्राई करें ये घरेलू उपाय ( Home Remedies for Glowing and healthy Skin)

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप कुछ नेचुरल इंग्रीडिएंट्स की मदद ले सकते हैं जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में मदद कर सकते हैं. एलोवेरा और हल्दी जैसी चीजों का इस्तेमाल स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकता है. ये दोनों ही चीजें ना केवल नेचुरली बहुत रिच हैं बल्कि, आपकी स्किन को रिपेयर करने और उसे नया ग्लो देने के लिहाज से बहुत असरदार भी हैं. हल्दी और एलोवेरा से बना फेस पैक स्किन को कुछ ही मिनटों में फ्रेश लुक दे सकता है.

ऐसे तैयार करें फेस पैक

फेस पैक बनाने के लिए एक कटोरी में 3-4 चम्मच एलोवेरा का जेल लें. इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाएं. सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और एक तरफ रखेँ. अब अपने चेहरे को पानी से धोएं और तौलिए से पोंछकर सुखाएं. फिर, एलोवेरा, शहद और हल्दी वाला मिश्रण अपने चेहरे पर लगाएं. 20-25 मिनट इस मिश्रण को चेहरे पर लगा रहने दें फिर चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से साफ करें. ये फेस फैक आपके चेहरे पर बिना पार्लर जाए ग्लो लाने में मदद करेगा. बिना एक ही पैसा खर्च किए आपकी स्किन पर निखार आ जाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)