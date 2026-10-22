फ्रांस में शमोंडा वायरस से पहले व्यक्ति की मौत, जानवरों से इंसानों तक पहुंचा संक्रमण; WHO ने शुरू की जांच

फ्रांस में शमोंडा वायरस का इंसानों में पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. यह वायरस अब तक केवल पशुओं में पाया जाता था, लेकिन पहली बार इसके एक इंसान को संक्रमित करने का मामला दर्ज किया गया है. संक्रमित मरीज की अक्टूबर की शुरुआत में मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है.

मरीज की मौत के बाद बढ़ी चिंता

जानकारी के अनुसार, संक्रमित मरीज की उम्र करीब 60 वर्ष थी और वह पहले से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कमजोर थी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मौत सीधे तौर पर शमोंडा वायरस की वजह से हुई या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण. स्वास्थ्य अधिकारी इस संबंध में जांच कर रहे हैं.

क्या है शमोंडा वायरस?

शमोंडा वायरस की पहचान पहली बार 1960 के दशक में अफ्रीकी देश नाइजीरिया में हुई थी. यह वायरस मुख्य रूप से मवेशियों, भेड़ों, बकरियों और घोड़ों को प्रभावित करता है. पशुओं में यह संक्रमण छोटे काटने वाले कीड़ों, खासकर 'कुलिकोइड्स मिजेस' नाम की छोटी मक्खियों के जरिए फैलने की आशंका मानी जाती है.

फ्रांसीसी अधिकारियों का मानना है कि संक्रमित व्यक्ति पूर्वी फ्रांस में किसी संक्रमित कीड़े के काटने से वायरस की चपेट में आया हो सकता है. हालांकि संक्रमण के वास्तविक स्रोत और फैलने के तरीके की पुष्टि अभी नहीं हुई है. वैज्ञानिक इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि वायरस इंसानों में कितनी आसानी से फैल सकता है.

WHO ने शुरू की निगरानी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि संगठन फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है. WHO संक्रमण के स्रोत, संभावित प्रसार और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का आकलन कर रहा है.

विशेषज्ञों के अनुसार, अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि शमोंडा वायरस बड़े पैमाने पर इंसानों में फैल रहा है. स्वास्थ्य एजेंसियों का कहना है कि फिलहाल आम जनता के लिए किसी बड़े खतरे की पहचान नहीं हुई है. हालांकि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में गंभीर संक्रमण का जोखिम अधिक हो सकता है. इसी वजह से मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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