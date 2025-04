Ashu Sir का Science Experiment : समझें पेट्रोल पंप पर स्मोकिंग करना कितना खतरनाक, कैसे होता है आग लगने का खतरा?

The danger of smoking at petrol stations: ये तो आपने जरूर सुना होगा, कि पेट्रोल पंप के आसपास स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा है. हालांकि ज्यादातर लोग इस बात को नजरअंदाज करते हुए पेट्रोल पंप पर स्मोकिंग करने से बाज नहीं आते हैं. वहीं दूसरी ओर लोगों को लगता है कि ये सब झूठ है और पेट्रोल पंर पर स्मोकिंग करने से कोई खतरा नहीं है. हालांकि सोशल मीडिया पर आशू सर (Ashu Sir) ने एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है, कि कैसे सिगरेट के जलने से पेट्रोल पंप पर आग लग सकती है. वीडियो में सबसे पहले आशू सर (Ashu Sir) दिखाई दे रहे हैं, जिसके हाथ में सिगरेट है और सामने ग्लास रखा हुआ है, जिसके अंदर पेट्रोल है.



आशू सर (Ashu Sir) वीडियो में कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है (smoking prohibited at petrol station), ऐसे में जलती हुई सिगरेट हम पेट्रोल से भरे ग्लास में डालकर देखकर देखते हैं, क्या इससे आग लगेगी, जब शख्स ऐसा करता है, तो उसके बाद आग नहीं लगती है. ऐसे में आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ग्लास के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, इसलिए आग नहीं लगी. अगर आप लोग लोग एक टेस्ट ट्यूब में पेट्रोल को उबालें जिसके बाद टेस्ट ट्यूब के मुंह पर निकलने वाली भाप के आगे जलती हुई सिगरेट को लेकर आएं, तो आग नहीं लगेगी, लेकिन अगर पेट्रोल से भरे टेस्ट ट्यूब के मुंह के आगे लाइटर जलाएं तो आग तुरंत लग जाएगी, लेकिन जलती हुई सिगरेट से आग नहीं लग रही है. ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि सिगरेट की जो चिंगारी होती है, वह इतनी सक्षम नहीं है, कि वह पेट्रोल की भाप में आग लगा सके.वहीं अगर पेट्रोल पंप पर खड़े होकर सिगरेट को जलाने की कोशिश की तो आग लग सकती है.

पेट्रोल पंपों पर जरूरी सावधानियां | Essential Precautions at Petrol Pumps | The danger of smoking at petrol stations

भारतभर में हज़ारों पेट्रोल पंपों पर हर रोज हजारों की संख्या में यात्री आते हैं, ऐसे में उन्हें पेट्रोल पंप के जरूरी सावधानियों के बारे में पता होना चाहिए,ताकि संभावित खतरों से बचा जा सके. आइए इन सावधानियों के बारे में विस्तार से जानें.



- पेट्रोल और डीजल से निकलने वाली वाष्प अत्यधिक ज्वलनशील होती है. एक जलती हुई सिगरेट या एक छोटी सी चिंगारी भी इन वाष्पों को प्रज्वलित कर सकती है, जिससे खतरनाक आग या विस्फोट हो सकता है.



- आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि पेट्रोल स्टेशनों पर स्मोकिंग के कारण होने वाली घटनाएं, हालांकि रोकी जा सकती हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बनी हुई हैं. आज भी लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं. ऐसे में जब भी पेट्रोल पंप आए तो अपना पास कुछ भी ऐसा न रखें, ज्वलनशील हो. यहां तक की माचिस भी.



- पेट्रोल भरते समय इंजन को चालू रखना एक सामान्य गलती है, जो आपको मुसीबत में डाल सकती है.



- जब आपकी गाड़ी का इंजन चालू होता है, तो यह गर्मी पैदा करता है और चिंगारी छोड़ सकता है. ऐसे में पेट्रोल वाष्प के साथ मिलकर यह चिंगारी आग लगने का कारण बन सकती है. इस कारण से, पेट्रोल पंपों पर इंजन को बंद करना सबसे जरूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में से एक है.



- भारतीय पेट्रोल पंपों पर यह जरूरी है, ईंधन भरवाते समय सभी गाड़ियों के इंजन बंद होने चाहिए. ऐसा न करने पर जुर्माना भी लग सकता है और सर्विस देने से मना भी किया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान | What to Remember

- फ्यूल डिस्पेंसर के पास गाड़ी खड़ी करें.

- अपना हैंडब्रेक लगाए और इंजन बंद कर दें.

- सुनिश्चित करें कि फ्यूल भरते समय सभी लोग गाड़ी से बाहर निकल जाएं.

अगर आग लग जाए तो क्या करें | If a fire or spill occurs

- पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को तुरंत सूचित करें.

- पंप पर उपलब्ध अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल करें.

- अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो इलाके को खाली कर दें और इमरजेंसी सर्विस पर कॉल करें.

पेट्रोल पंपों पर इन कॉमन दिशानिर्देशों का करें पालन | Common Guidelines at Petrol Pumps

- स्मोकिंग या फोन का उपयोग न करें.

- फ्यूल टैंक को ज्यादा न भरें.

- अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें.

- फ्यूल भरते समय बच्चों को दूर रखें.

- आग लगने पर तुरंत पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सूचित करें.

- पंप पर उपलब्ध अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करें.

- यदि स्थिति गंभीर हो तो क्षेत्र को खाली कर दें और इमरजेंसी सर्विस को बुलाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)