हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की मौत के बाद शनिवार को रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र बिजारनिया का ट्रांसफर कर दिया गया. नरेंद्र बिजारनिया की नगह पर आईपीएस सुरेंद्र भौरिया को रोहतक के एसपी का कार्यभार सौंपा गया है. पूरण कुमार ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. उनके परिवार की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई. कुमार ने सुसाइड नोट में कुछ अधिकारियों का नाम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

नोट में बिजारनिया सहित आठ वरिष्ठ पुलिसकर्मियों पर ‘जाति-आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार' का आरोप लगाया गया था. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, आईपीएस अधिकारी सुरिंदर सिंह भोरिया को रोहतक का नया एसपी नियुक्त किया गया है और बिजारनिया की नियुक्ति का आदेश अलग से जारी किया जाएगा.

साल 2001 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी वाई पूरण कुमार (52) ने मंगलवार को यहां सेक्टर 11 में स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.

बुधवार को चंडीगढ़ पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत कुमार ने हरियाणा के डीजीपी (शत्रुजीत कपूर) और रोहतक के एसपी (बिजारनिया) के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और एससी एवं एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.