हरियाणा में गजब कारनामा! एक ही लाइब्रेरी का दो नेताओं ने अलग-अलग काट दिया फीता

फरीदाबाद में भाजपा के मंत्रियों की गुटबाजी अब खुलकर सड़क पर आ चुकी है. शहर के सेक्टर- 12 स्थित टाउन पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाई गई लाइब्रेरी का एक ही दिन में दो गुटों के मंत्रियों ने फीता काटकर उद्घाटन कर दिया. पहले राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर के साथ मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर ने रिबन काट कर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया. फिर 2 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने तीन विधायकों के साथ मिलकर उसी लाइब्रेरी का दोबारा से रिबन काट कर शुभारंभ कर दिया.

लाइब्रेरी के उद्घाटन में कृष्णपाल गुर्जर को मुख्य अतिथि बनाया गया था लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही रिबन काटकर उद्घाटन कर दिया गया. मंत्रियों का इस तरह से दो बार रिबन काटना शहर में चर्चा का विषय बन गया है. मंत्रियों के दोनों ही गुट एक-दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हैं. इस मामले के बाद पार्टी के संगठन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

क्या है पूरा मामला?

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर आज फरीदाबाद पहुंचे. जहां पहले उन्होंने सेक्टर 16 स्थित हरियाणा सरकार मे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के ऑफिस पर उनके साथ पीएम की मन की बात का आखिरी एपिसोड सुना. इस दौरान हरियाणा सरकार में खाद्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहे. मन की बात सुनने के बाद करीब साढ़े 12 बजे सांसद के साथ दोनों मंत्री सेक्टर 12 के टाउन पार्क पहुंचे.

टाउन पार्क में HSIIDC द्वारा बनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी लाइब्रेरी का सांसद सांसद सुरेन्द्र नागर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, मंत्री राजेश नागर ने रिबन काटकर उद्घाटन कर दिया.

ढाई घंटे बाद फिर हो गया उद्घाटन

लाइब्रेरी का उद्घाटन होने के करीब ढाई घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बडखल विधायक धनेश अद्लखा, एनआईटी विधायक सतीश फागना, होडल विधायक सतीश फागना, मेयर प्रवीण बत्रा, जिलाध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे. कृष्णपाल गुर्जर के पहुंचने से पहले दोबारा से रिबन लगा दिया गया था और साफ-सफाई कर दी गई थी.

इसके बाद मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उसी लाइब्रेरी का दोबारा से रिबन काट कर उद्घाटन कर दिया. मंत्री ने अपने नाम के बोर्ड के सामने अपने विधायकों के साथ फोटो भी खिंचाए.

विपुल ने कृष्णपाल गुर्जर के उद्घाटन बोर्ड से कपड़ा हटाया

लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए जो बोर्ड लगाया गया था, उसमें मुख्य अतिथि केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को बनाया गया था. बोर्ड में नीचे मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर, सांसद सुरेन्द्र नागर और मंत्री राव नरबीर का नाम शामिल था. मंत्री विपुल ने राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र नागर के साथ बोर्ड पर लगा कपड़ा हटाया और उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाए. जिसके बाद तीनों ने मिलकर रिबन भी काटा.

विपुल बोले- जो था वो हो गया

जब लाइब्रेरी के दोबारा से उद्घाटन को लेकर मंत्री विपुल गोयल से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है. पर जो था उद्घाटन हो गया है. कौन क्या कर रहा है मेरे संज्ञान में नहीं है. प्रोटोकाल के हिसाब से जो बनता था सभी के नाम बोर्ड पर थे. कहीं पर भी किसी के बीच कोई खींचतान नहीं है सभी लोग मौके पर उपस्थित थे.

कृष्णपाल गुर्जर बोले- सरकारी सूचना पर आया

लाइब्रेरी के दो बार उद्घाटन को लेकर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज का मुझे मालूम नहीं है. जो विभाग की तरफ से मुझे सूचना दी गई मैं उसी समय पर आया हूं, सूचना में मुझे बताया था कि मेरे कर-कमलों के द्वारा आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है. विभाग ने जो उद्घाटन का पत्थर लगाया है उस पर भी मेरा नाम है. अब कौन क्या कर गया मुझे इसकी जानकारी नहीं है. इसके बारे में उन्हीं से पूछा जाए तो बेहतर है. विभाग ने मुझको जो जिम्मेदारी दी थी वो पूरी करने में तय समय पर आया हूं.